In Anwesenheit Seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Schardscha, und Ihrer Hoheit Scheicha Bodour bint Sultan Al Qasimi, Präsidentin der American University of Sharjah und Vorsitzende des Sharjah Research, Technology and Innovation Park, wurde ein wegweisendes Modell mit dem Namen "Uruk" vorgestellt eine neue Generation von Städten, die für das Post-KI-Zeitalter konzipiert sind.

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H.H. Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Ruler of Sharjah, during the inauguration of "Uruk" (Photo: AETOSWire)

Das Projekt, das bei der Eröffnung der zweiten Ausgabe von Sharjah Next vorgestellt wurde, ist eine strategische Partnerschaft zwischen dem Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SPARK), der American University of Sharjah (AUS) und SEE Holding, die ihre Kompetenzen in den Bereichen Innovation, wissenschaftliche Forschung und nachhaltige Stadtentwicklung bündeln.

Uruk präsentiert eine neue Vision für urbanes Leben und nutzt künstliche Intelligenz und Ressourcenunabhängigkeit, um eine Fülle an Ressourcen und Zeit zu schaffen und so Lebensqualität und Wohlbefinden zu steigern.

Die Stadt ist auf Selbstversorgung ausgelegt und soll ihren gesamten Energiebedarf aus Solar-, Wind- und Biogasenergie decken. Darüber hinaus sollen die Entsalzung von Grundwasser, die Wiederverwendung aufbereiteten Wassers sowie eine Kreislaufwirtschaft für Abfälle integriert werden. Landwirtschaft in Gewächshäusern und im Freien, Fischerei, Eier aus eigener Zucht und Honigproduktion sowie private Anbauflächen für die Einwohner sollen die lokale Lebensmittelproduktion unterstützen und werden durch Lieferanten aus dem gesamten Emirat Schardscha ergänzt.

Hussain Al Mahmoudi, CEO von SPARK, erklärte: "Unser Ziel ist es, eine KI-gestützte Innovationsstadt zu schaffen, in der Technologie von Anfang an fest in den Grundstrukturen verankert ist. Eine Stadt, in der Forschende und Unternehmer Seite an Seite arbeiten, globale Unternehmen mit Universitäten kooperieren, Ideen unter realen Bedingungen erprobt werden und Innovationen schneller aus dem Labor in die Gesellschaft gelangen."

Faris Saeed, Gründer und Chairman von SEE Holding, erklärte: "Fortschritt bemisst sich nicht daran, was Technologie leisten kann, sondern was sie den Menschen ermöglicht. Wenn eine Stadt ihre lebensnotwendigen Ressourcen selbst erzeugt, intelligent verwaltet und den Alltag erleichtert, schenkt sie ihren Bewohnern etwas Unbezahlbares: mehr Zeit für Familie, Kreativität, Gesundheit und das Gemeinschaftsleben."

In Uruk sollen Robotik und intelligente Systeme alltägliche Dienstleistungen wie Lieferungen, Reinigung und Sicherheit unterstützen und die Bewohner von Routineaufgaben entlasten. Das städtebauliche Konzept räumt dem Fuß- und Radverkehr Vorrang ein und setzt zudem auf elektrische und gemeinsam genutzte Mobilitätslösungen.

Die Stadt wird zugleich als lebendiges Forschungs- und Innovationslabor dienen, in dem Forscher, Studierende und Unternehmer neue Technologien unter realen Bedingungen entwickeln und erproben können. Die Bewohner wirken dabei aktiv an der Gestaltung von Lösungen mit, die auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft ausgerichtet sind und deren praktische Umsetzung beschleunigen.

Quelle: AETOSWire

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