Nach Erhalt der CE-Kennzeichnung wird das Gerät im Januar 2027 in 14 Herzchirurgiezentren in Europa eingeführt. Die Markteinführung bedeutet eine Erweiterung des Portfolios des italienischen Biomedizinunternehmens und festigt dessen Präsenz auf den internationalen Märkten

Eurosets präsentiert auf der Europerfusion 2026 (Belgrad, 30.-31. Oktober) "Trilly Baby", einen neuen Oxygenator, der für kardiopulmonale Bypass-Eingriffe bei den kleinsten Patienten entwickelt wurde, die eine Herzoperation am offenen Herzen benötigen. Trilly Baby ist für Durchflussraten von 0,1 bis 1,8 Liter pro Minute ausgelegt und stellt einen weiteren Schritt in der Weiterentwicklung des kardiopulmonalen Portfolios des italienischen Biomedizinunternehmens dar.

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Trilly Baby at Europerfusion 2026. Antonio Petralia, CEO of Eurosets, and Gabriele Pastorelli, Sr. Global Marketing Manager Cardiopulmonary LATAM Area Manager

Das Gerät, das voraussichtlich bis Ende 2026 die CE-Kennzeichnung erhalten wird, wird ab Januar 2027 in eine kontrollierte Markteinführungsphase eintreten. An dieser ersten kontrollierten Markteinführung werden 14 führende europäische Zentren für Kinderchirurgie beteiligt sein, die aufgrund ihrer Spezialisierung auf die Behandlung der kleinsten Patienten und auf fortgeschrittene extrakorporale Perfusionsverfahren ausgewählt wurden.

Trilly Baby wurde entwickelt, um den spezifischen Anforderungen der kardiopulmonalen Perfusion bei Kleinkindern gerecht zu werden, bei denen die Durchführung eines kardiopulmonalen Bypasses äußerste Sorgfalt hinsichtlich Durchflusskontrolle, Biokompatibilität und Gasaustauschleistung erfordert.

Mit Trilly Baby setzt Eurosets seinen Weg bei der Entwicklung von Technologien für den kardiopulmonalen Bypass (CPB) und die extrakorporale Lebenserhaltung (ECLS) fort, mit dem Ziel, das Lösungsangebot für medizinisches Fachpersonal zu erweitern und seine Präsenz auf den internationalen Märkten zu festigen.

"Wir investieren weiterhin in die Entwicklung von Technologien, die spezifische klinische Bedürfnisse erfüllen können, und nutzen dabei das Fachwissen, das wir im Laufe der Zeit aufgebaut haben erklärte Antonio Petralia, CEO von Eurosets -. Die Konzentration auf die kleinsten Patienten stellt eine große technologische Herausforderung dar, die ein rigoroses Design, Präzision und die Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal erfordert. Unser Ziel ist es, ein immer umfassenderes Portfolio aufzubauen und die Rolle von Eurosets in der internationalen Perfusionslandschaft zu stärken."

Eurosets wurde im Herzen des italienischen Biomedical Valley gegründet und entwickelt und produziert seit 1991 Medizinprodukte für die kardiopulmonale Unterstützung und extrakorporale Therapien, wodurch sich das Unternehmen als einer der europäischen Marktführer in dieser Branche positioniert hat.

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