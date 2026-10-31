MEXIKO-STADT, Oct. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Fundación Reintegra wurde beim FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026 als mexikanische Gewinnerin des F1 Allwyn Global Community Award ausgezeichnet. Die Organisation engagiert sich seit vier Jahrzehnten in der Gewaltprävention und der Resozialisierung Jugendlicher. Für ihre Arbeit erhält sie von Allwyn, einem lotteriebasierten Entertainment-Unternehmen, eine Förderung in Höhe von 100.000 Euro. Mit der Spende kann die Stiftung weitere 80 Jugendliche unterstützen, die mit dem Justizsystem in Kontakt gekommen sind. Ziel ist es, Rückfälle zu verhindern und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu fördern.

In Mexiko stehen junge Menschen, die mit dem Justizsystem in Berührung gekommen sind, vor dringenden sozialen Herausforderungen und haben einen besonders hohen Unterstützungsbedarf. Dennoch erhalten ihre Situation und ihre Anliegen oft nur wenig öffentliche Aufmerksamkeit und Unterstützung. Viele von ihnen sind mit schwierigen Lebensumständen konfrontiert, etwa unverarbeiteten traumatischen Erfahrungen, fehlendem familiärem Rückhalt und mangelnden Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten konstruktiv zu entfalten. Diesen Jugendlichen echte Perspektiven zu eröffnen und das Risiko erneuter Straftaten zu verringern, ist eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Sie betrifft sowohl die Sicherheit vor Ort als auch die Zukunftschancen der jungen Menschen.

Die Fundación Reintegra begegnet dieser Herausforderung mit einem bewährten Ansatz: Neun von zehn Jugendlichen, die ihr Programm zur sozialen Wiedereingliederung abschließen, werden nicht erneut straffällig. Die Förderung von 100.000 Euro durch Allwyn ermöglicht es Reintegra, dieses Engagement auszuweiten. Weitere 80 Jugendliche und ihre Familien erhalten umfassende individuelle und familiäre Unterstützung, werden in ihren sozial-emotionalen Kompetenzen gestärkt und auf den Einstieg ins Berufsleben vorbereitet. So sollen sie eine Lebensperspektive entwickeln können, die von Gewalt frei ist. Ein besonders anschauliches Beispiel dafür ist die soziale Bäckerei der Initiative. Dort lernen Jugendliche, die sich im Rahmen gemeinnütziger Maßnahmen wieder in die Gesellschaft eingliedern, das traditionelle Bäcker- und Konditorhandwerk. Sie erwerben fachliche Kompetenzen, sammeln praktische Berufserfahrung und verbessern damit ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Die Verbindung zwischen der Organisation und der Formula 1 besteht bereits seit einiger Zeit und zeigt sich auch in einer ganz konkreten Zusammenarbeit rund um den Grand Prix. Der FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO unterstützt das Ausbildungsprogramm von Reintegra bereits, indem er Brot aus der Bäckerei für die Bewirtungsbereiche des Rennens bezieht. Das zeigt, wie der Rennbetrieb positive soziale Impulse in der lokalen Gemeinschaft setzen kann.

Jan Karas, CEO von Allwyn Hellas und Jurymitglied des F1 Allwyn Global Community Award, erklärt: "Mit dem F1 Allwyn Global Community Award wollen wir in Gemeinden auf der ganzen Welt einen spürbaren und nachhaltigen Beitrag leisten. Die Fundación Reintegra steht beispielhaft für dieses Engagement und den Anspruch, tiefgreifende Veränderungen anzustoßen. Wir sind stolz darauf, ihre wichtige Arbeit dort zu unterstützen, wo sie besonders viel bewirken kann."

Margarita Pérez Rocha, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Fundación Reintegra, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem F1 Allwyn Global Community Award. Es ist entscheidend, echte Chancen zu schaffen und jungen Menschen in schwierigen Lebenssituationen die Mittel an die Hand zu geben, die sie brauchen, um andere Entscheidungen zu treffen und ihren Lebensweg neu zu gestalten. Wenn wir Gewalt eindämmen und sicherere Gemeinschaften schaffen wollen, müssen wir ihre Ursachen angehen. Dazu gehören Investitionen in Prävention, die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und konkrete Perspektiven für ein Leben ohne Gewalt. Die Spende von Allwyn wird uns dabei helfen, genau das für viele weitere Jugendliche und ihre Familien zu ermöglichen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind."

Ellen Jones, Head of ESG bei der Formel 1 und Jurymitglied des F1 Allwyn Global Community Award, ergänzt: "Die Formel 1 möchte in den Regionen, in denen wir Rennen veranstalten, einen nachhaltigen und spürbaren Beitrag leisten. Die Arbeit der Fundación Reintegra passt hervorragend zu diesem Anspruch. Der Grand Prix von Mexiko unterstützt das beeindruckende Berufsqualifizierungsprogramm der Stiftung bereits, indem Brot aus ihrer Bäckerei für die Bewirtung beim Grand Prix bezogen wird. Wir freuen uns sehr, ihre ambitionierten und strategisch angelegten Initiativen nun noch stärker zu fördern und junge Menschen dabei zu unterstützen, sich eine nachhaltige Zukunft aufzubauen."

Die Fundación Reintegra ist die sechste gemeinnützige Organisation, die 2026 mit dem F1 Allwyn Global Community Award ausgezeichnet wird. Zuvor wurden bereits die kanadische Hilfsorganisation La Tablée des Chefs, die österreichische gemeinnützige Organisation Sindbad Mentoring, die britische Starlight Children's Foundation, die niederländische Organisation Spieren voor Spieren sowie zuletzt in Austin die Del Valle ISD Education Foundation ausgezeichnet. Eine weitere Organisation wird beim letzten Grand Prix der Saison in Las Vegas gewürdigt. Sobald alle Gewinner der Saison feststehen, können Formula 1-Fans für ihre bevorzugten ausgezeichneten Initiativen abstimmen. Damit möchte Allwyn die Fans noch stärker in das Programm einbinden.

Hinweise für Redakteure

Über Allwyn

Die Allwyn AG ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie vertrauenswürdige Marken in Europa und Nordamerika verfügt und an der Euronext Athen notiert ist. Sein Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle zu verbessern, indem es sich auf Innovation, Technologie, Spielersicherheit und mehr Mittel für gute Zwecke in einem wachsenden Portfolio an Casual-Gaming-Angeboten konzentriert.

Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1 ist ein wichtiger Schritt für Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1 veranstaltet weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den sozialen Medien und ist über Rundfunk- und Unterhaltungskanäle weit verbreitet.

Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken, die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Da sich Allwyn und die Formula 1 gleichermaßen dafür einsetzen, Fans und lokale Gemeinschaften zu stärken, bietet die Partnerschaft Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fangemeinde des Sports zu nutzen, um diejenigen zu würdigen, die positive Veränderungen bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene zu teilen.

Über die Formula 1

Die Formula 1 wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste Motorsportserie der Welt sowie die beliebteste jährliche Sportveranstaltung weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1 und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World Championship. Formula 1 ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der Formula One Group zugeordnet ist. Das F1 Logo, das F1 Formula 1 Logo, Formula 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und damit verbundene Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen zum F1 Allwyn Global Community Award, einschließlich der Teilnahmebedingungen und des Auswahlverfahrens, finden Sie auf unserer Website: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.

Über die Fundación Reintegra

Die Fundación Reintegra ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Gewaltprävention und der sozialen Wiedereingliederung Jugendlicher zurückblickt. Mit einem ganzheitlichen, bewährten und messbaren Ansatz unterstützt Reintegra Jugendliche und ihre Familien. Dabei stärkt die Organisation ihre sozial-emotionalen Kompetenzen, fördert familiäre und gemeinschaftliche Beziehungen und verbessert den Zugang zu Bildungsangeboten, Beschäftigungsmöglichkeiten und Angeboten zur persönlichen Entwicklung.

Die Arbeit von Reintegra zeigt, dass soziale Wiedereingliederung nachhaltig wirken kann. Werden die Fähigkeiten von Jugendlichen und ihren Familien gezielt gestärkt, lassen sich Gewalt verhindern, erneute Straftaten reduzieren und sicherere Gemeinschaften schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.reintegra.org.mx

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/871fa5d5-5eb6-4d16-b0c1-ef77ebfd24a4

Medienanfragen allwynpr@vccp.com Pressekontakte Formula 1-Pressestelle E-Mail: F1media@F1.com Tel.: @F1media Fundación Reintegra Jazmin Fajardo E-Mail: Comunicacion@reintegra.org.mx Tel.: +52 55 2653 3419