Die neue Zusammenarbeit wird die Kompetenzen des Unternehmens in den Bereichen Cloud, Daten und KI stärken, um Innovationen voranzutreiben und die Produktivität zu steigern

Die The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute eine neue strategische Partnerschaft mit der Microsoft Corp. bekannt, um seine Cloud- und Dateninfrastruktur weiterzuentwickeln und den verantwortungsvollen Einsatz von KI-gestützten Funktionen im gesamten Unternehmen zu fördern. Die Zusammenarbeit wird dazu beitragen, Daten und intelligente Tools miteinander zu verknüpfen, um schnellere Innovationen, effizientere Abläufe und relevantere Kundenerlebnisse zu ermöglichen.

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Diese neue Partnerschaft ist ein wesentlicher Bestandteil des "One Operating Ecosystem" der The Estée Lauder Companies, das gemeinsame Plattformen, vernetzte Daten und erstklassige Partner zusammenführt, um eine einheitliche, skalierbare und effektive Umsetzung im gesamten Unternehmen zu ermöglichen.

Eine zentrale Initiative dieser erweiterten Partnerschaft ist die Nutzung der Microsoft-Plattform zur Weiterentwicklung der Unified Data Platform des Unternehmens. Diese Grundlage ist der zentrale Faktor für KI und Agilität sie verbindet die Daten des Unternehmens marken-, regionen-, kanal- und funktionsübergreifend, um Doppelarbeit zu reduzieren, wiederverwendbare Datenprodukte zu ermöglichen und einen einheitlicheren Zugang zu datengestützten Erkenntnissen zu schaffen.

"Während wir die Umsetzung von 'Beauty Reimagined' weiter vorantreiben, gestalten wir die Zukunft der Kundenorientierung in unseren Produkten, Erlebnissen, im Handel und darüber hinaus", sagte Brian Franz, Chief Technology and Transformation Officer bei The Estée Lauder Companies. "Unsere Partnerschaft mit Microsoft sowie die Zusammenarbeit mit den anderen strategischen Partnern in unserem One Operating Ecosystem versetzt unsere Teams in die Lage, letztlich relevantere, personalisierte Erlebnisse zu bieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht werden. Diese erweiterten Fähigkeiten werden uns dabei helfen, nachhaltiges Wachstum voranzutreiben, die Produktivität zu steigern und die Margenausweitung zu unterstützen, wodurch wir Kapazitäten schaffen, um in unser Unternehmen zu reinvestieren und so unseren Verbrauchern besser zu dienen."

"Die Zukunft der Kosmetikbranche wird von Unternehmen wie den The Estée Lauder Companies geprägt werden, die Daten, Menschen und KI auf verantwortungsvolle Weise miteinander verknüpfen", sagte Deb Cupp, EVP und Chief Revenue Officer bei Microsoft. "Unsere erweiterte Zusammenarbeit wird dazu beitragen, Erkenntnisse in großem Maßstab in konkrete Maßnahmen umzusetzen von der Stärkung der Mitarbeiter über die Modernisierung der Produktentwicklung bis hin zur Schaffung aussagekräftigerer Kundenerlebnisse."

Diese gemeinsame Grundlage wird die The Estée Lauder Companies bei der weiteren Entwicklung KI-gestützter Fähigkeiten unterstützen, um ihre drei strategischen Prioritäten voranzutreiben: Neue Fähigkeiten und Wachstum, Entscheidungsintelligenz sowie Produktivität und Automatisierung.

Neue Kompetenzen und Wachstum

Durch die Zusammenarbeit mit Microsoft stärkt das Unternehmen die Datenbasis für ein KI-gestütztes Verbraucher-Ökosystem. Das Unternehmen investiert in seine "Unified Consumer Data Platform", um das Verständnis für die Bedürfnisse und Präferenzen der Verbraucher zu vertiefen und so personalisiertere Erlebnisse zu ermöglichen. In Verbindung mit Daten zu vernetzten Produkten soll diese Grundlage konsistente, relevante Erlebnisse in Echtzeit ermöglichen von der Entdeckung bis zum Kauf und den Marken dabei helfen, die Verbraucher dort anzusprechen, wo diese interagieren oder Transaktionen tätigen möchten. Diese flexible Grundlage, die Verbraucher- und Produktdaten miteinander verknüpft, verschafft den Marken die nötige Agilität, um Erlebnisse einzuführen und anzupassen, und macht das Unternehmen damit zukunftssicher, wenn neue Technologien und Einkaufsverhalten entstehen. Aufbauend auf 80 Jahren firmeneigenem Verbraucherverständnis und Fachwissen im Bereich Schönheitspflege fördert diese Grundlage zudem Produktinnovationen und hilft dem Unternehmen dabei, differenzierte Produkte zu entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind.

Entscheidungsintelligenz

Um die Entscheidungsintelligenz voranzutreiben, integriert das Unternehmen KI in Arbeitsabläufe und schafft eine gemeinsame Unternehmensgrundlage, die die Vernetzung zwischen den verschiedenen Funktionsbereichen stärkt. Diese vernetzte Grundlage verbessert den Zugang zu verlässlichen Daten und Erkenntnissen und vermittelt den Teams ein gemeinsames Verständnis des Geschäfts. Durch die Einbindung dieser Erkenntnisse in durchgängige Arbeitsabläufe können Teams aus den Bereichen Marketing, Vertrieb, Wertschöpfungskette sowie Forschung und Innovation schnellere und besser abgestimmte Entscheidungen treffen, um auf sich ändernde Verbraucher- und Marktbedürfnisse zu reagieren. Konkret gestaltet das Unternehmen den Weg eines Produkts von der Idee bis zur Markteinführung in der Wertschöpfungskette neu, indem es einen vernetzten, KI-gestützten Arbeitsablauf über Design, Validierung und Fertigung hinweg entwickelt dies ermöglicht schnellere und intelligentere Entscheidungen, die dazu beitragen, Innovationen effizienter an die Verbraucher zu bringen.

Produktivität und Automatisierung

Das Unternehmen stattet seine Mitarbeiter mit sicheren KI-Tools wie Microsoft Copilot aus und automatisiert sich wiederholende, manuelle Arbeitsschritte, damit die Teams schneller vorankommen und sich auf Strategie, Innovation und wertschöpfendere Entscheidungsfindung konzentrieren können. Die Estée Lauder Companies haben den Einsatz von Copilot auf ihre gesamte weltweite Belegschaft in den Büros ausgeweitet und erreichen damit mehr als 14.000 Mitarbeiter. Während die Mitarbeiter immer anspruchsvollere Anwendungsfälle erschließen, experimentieren sie mit Produktivitäts-Agenten und integrieren KI in rollenspezifische Arbeitsabläufe. Dieser "Human-First"-Ansatz bei der KI-Einführung hilft den Mitarbeitern, ihre Arbeitsweise neu zu gestalten und ihr Potenzial für Wachstum und Innovation zu steigern.

Die langfristige strategische Partnerschaft der The Estée Lauder Companies mit Microsoft unterstützt die "Beauty Reimagined"-Strategie des Unternehmens, indem sie Technologie, Daten und KI zusammenführt, um die Kundenorientierung zu stärken, Innovationen zu beschleunigen, die Produktivität zu verbessern und nachhaltigen Wert zu schaffen. Während das Unternehmen in sein nächstes Kapitel eintritt, wird diese Zusammenarbeit dazu beitragen, wirkungsvolle Fähigkeiten zu skalieren und das Wachstum mit größerer Geschwindigkeit, Agilität und Effizienz zu unterstützen.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

Die The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Anbieter hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und weltweit als Verwalter von Luxus- und Prestigemarken tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Territorien unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD sowie BALMAIN Beauty verkauft.

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