Der Exploration-Agent durchläuft jede Seite und jeden Ablauf einer Web-App eigenständig, kennzeichnet Probleme hinsichtlich Benutzererfahrung, Sicherheit und Barrierefreiheit und erstellt die Karte, die die Kane-CLI verwendet, um Tests zu schreiben, auszuführen und an die CI zu übermitteln selbst wenn keine Anforderungen vorliegen.

TestMu AI, die Plattform für Full-Stack-Agentic-AI-Quality-Engineering, hat "Kane CLI Exploration" vorgestellt, einen autonomen Agenten, der eine Webanwendung erlernt, noch bevor jemand einen Test schreibt. Anhand einer einzigen URL durchläuft er die gesamte Anwendung eigenständig, markiert dabei auftretende Probleme und liefert Kane CLI den Kontext, den es benötigt, um Tests zu generieren und auszuführen selbst wenn keine Anforderungen, User Stories oder Akzeptanzkriterien vorliegen.

Jeder Testplan basiert auf einer schriftlichen Vorlage, und viele Apps hatten nie eine solche. Bei älteren Produkten gehen die Spezifikationen verloren, wenn die Personen, die sie verfasst haben, das Unternehmen verlassen, und bei Apps, die ein Programmierer innerhalb einer Woche erstellt hat, gibt es oft keine Aufzeichnungen über das beabsichtigte Verhalten, abgesehen vom Verlauf der Eingabeaufforderungen. Da es keine Grundlage für die Tests gibt, bewertet der Tester die App letztendlich nur anhand ihrer eigenen Leistung.

Ausgehend von der vom Entwickler bereitgestellten URL durchläuft der Erkundungsagent jede Seite, jeden Knotenpunkt und jeden Ablauf, den er erreichen kann so, wie ein neuer QA-Ingenieur in seiner ersten Woche durch ein Produkt klickt. Für jede Seite erfasst er die Steuerelemente, die Ein- und Ausgänge sowie die möglichen Bildschirmzustände, beispielsweise ein Formular vor und nach einem Validierungsfehler. Jede Erkundung läuft auf Dutzenden paralleler Browser in der TestMu-KI-Cloud ab, sodass eine große App innerhalb weniger Stunden abgebildet wird und alle im Team eine Live-Browsersitzung öffnen können, um dem Agenten bei der Arbeit zuzusehen. Ohne Anweisungen, wonach er suchen soll, markiert er zudem UX-Fehler, Sicherheits- und Barrierefreiheitsprobleme auf Seiten, die bestehende Playwright-, Selenium- oder Cypress-Testsuiten nie erreicht haben.

Die Karte dient dann als Testkontext. Kane CLI liest sie so, wie es ein Anforderungsdokument lesen würde, erstellt daraus Anwendungsfälle und Akzeptanzkriterien, führt die daraus resultierenden Tests in echten Browsern aus und speichert für jeden Durchlauf ein "Evidence Pack". Eine mit dem Produkt vertraute Person überprüft die generierten Tests, und die genehmigten Tests werden bei jedem zukünftigen Pull-Request in der CI ausgeführt.

"Die Teams erstellen nun detaillierte Anweisungsdateien für den Agenten, der ihren Code schreibt, während der Agent, der diesen Code testet, lediglich eine URL erhält und sonst nichts und in vielen Anwendungen gibt es keine Spezifikation mehr, die man ihm übergeben könnte," sagte Mudit Singh, Mitgründer und Head of Growth, TestMu AI. "Kane CLI Exploration generiert diesen Kontext direkt aus der App selbst. Für ein Team, das ein Altprodukt übernimmt oder von KI geschriebenen Code schneller ausliefert, als er dokumentiert werden kann, ist das der Unterschied zwischen einer leeren Testdatei und einem echten Ausgangspunkt."

Kane CLI Exploration ist ab heute für Webanwendungen als Teil des KaneAI Max-Tarifs verfügbar, der drei Exploration-Sitzungen pro Lizenz umfasst. Kane CLI, das im April 2026 eingeführt wurde, testet sowohl Web- als auch mobile Anwendungen. Erfahren Sie mehr unter: Kane CLI page.

Über TestMu AI

TestMu AI (ehemals LambdaTest) ist eine Agentic-AI-Quality-Engineering-Plattform, die den Einsatz von KI im gesamten Unternehmen und in der realen Welt sicherstellt. Sie führt agentische Tests für Web- und Mobil-Apps auf über 3.000 Browsern und über 50.000 echten Geräten sowie für Chat-, Sprach-, IVR-, Video- und Bild-Agenten durch.

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