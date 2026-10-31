Berlin - Der frühere Bundesfinanzminister und ehemalige FDP-Chef Christian Lindner schließt eine Rückkehr in die Politik aus. "Keinesfalls. Ich habe mit Leidenschaft für meine Überzeugungen gestritten. Aber alles hat seine Zeit", sagte Lindner der "Welt am Sonntag" auf die Frage, ob er sein Comeback vorbereite.



"Die Wahrscheinlichkeit, noch einmal für ein öffentliches Amt zu kandidieren, geht gegen null. Wer in der Wirtschaft wirklich operativ Verantwortung übernehmen will, kann das nicht mit einem Bein in der Parteipolitik", so der ehemalige FDP-Politiker weiter.



Heute fordere ihn seine Aufgabe als Vorstand der Autoland AG heraus: "Wir haben ehrgeizige Wachstumsziele und wollen den Automobilhandel weiter modernisieren", so der frühere Finanzminister. Daneben investiere er mit seiner eigenen Beteiligungsgesellschaft in Start-ups.



Seine zuletzt wieder häufigen politischen Äußerungen in sozialen Medien seien kein Widerspruch dazu. "Ich bleibe ein politischer Mensch. Politische Rahmenbedingungen prägen ja auch das Wirtschaftsleben", sagte Lindner. Er äußere sich, "weil ich gleichzeitig aus der politischen Erfahrung und dem praktischen Handeln in der Wirtschaft heraus argumentieren kann".





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