Amazon legte am Donnerstag (29. Oktober, nach US-Handelsschluss) die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2026 vor. Mit den Zahlen zum 2. Quartal 2026 wusste der Konzern bekanntlich zu überzeugen. Ein ähnliches Ergebnis erhoffte man sich auch dieses Mal. Dennoch stand die Veröffentlichung unter keinem guten Stern, denn an den Aktienmärkten wandelte sich zuletzt die KI-Euphorie in KI-Frust. Der Markt bewertet vor allem die immensen KI-Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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