Anzeige
Mehr »
Samstag, 31.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Früher dran: Lithium, Kernkraft und Tiefseebergbau
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
HB

WKN: A2NBK3 | ISIN: SE0011337054 | Ticker-Symbol:
Tradegate
29.10.26 | 13:50
101,40 
+0,31 % +0,31
Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
HERTHA BSC GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HERTHA BSC GMBH & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0000,00030.10.
Dow Jones News
31.10.2026 09:33 Uhr
295 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-CMS: Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Jahresabschluss 2025/2026 - Hertha BSC veröffentlicht den Jahresabschluss für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026

DJ PTA-CMS: Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Jahresabschluss 2025/2026 - Hertha BSC veröffentlicht den Jahresabschluss für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Jahresabschluss 2025/2026

Hertha BSC veröffentlicht den Jahresabschluss für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026

[ PDF ]

Berlin (pta000/31.10.2026/09:00 UTC+1)

Für weitere Infrmationen besuchen Sie bitte https://www.herthabsc.com/de/club/nordic-bonds-investor-relations

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Hertha BSC GmbH & Co. KGaA 
           Hanns-Braun-Straße 2 
           14053 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Björn Bäring 
Tel.:         +49 30 300 928 0 
E-Mail:        bjoern.baering@herthabsc.de 
Website:       www.herthabsc.com 
ISIN(s):       SE0011337XXX (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX 
Weitere        Stockholm (SWE) 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793433600930 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und die möglichen Gewinner der zweiten Öl-Welle entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.