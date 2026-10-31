DJ PTA-CMS: Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Jahresabschluss 2025/2026 - Hertha BSC veröffentlicht den Jahresabschluss für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Jahresabschluss 2025/2026
Hertha BSC veröffentlicht den Jahresabschluss für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026
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Berlin (pta000/31.10.2026/09:00 UTC+1)
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(END) Dow Jones Newswires
October 31, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)