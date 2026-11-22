Cottbus - Zum Abschluss des zwölften Spieltags der 2. Bundesliga hat Tabellenführer Hertha BSC 4:0 bei Energie Cottbus gewonnen.



Bereits in der sechsten Minute brachte Sebastian Grönning die Berliner in Führung, als er nach einer Ecke von Pedersen den Ball per Kopf unter die Latte setzte. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte dann Paul Seguin auf 2:0, nachdem er eine von Brekalo getretene Ecke aus kurzer Distanz über die Linie drückte.



Die Hausherren bemühten sich im Anschluss, ins Spiel zurückzufinden, konnten jedoch kaum Torgefahr erzeugen. Die Lausitzer mussten zudem ab der 58. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Fousseny Doumbia nach einem riskanten Tackling die Rote Karte sah. Zum Anschlusstreffer reichte es in der Folge nicht mehr. Stattdessen sorgten Deyovaisio Zeefuik in der 89. Minute und Gustaf Nilsson in der 90. Minute für einen noch deutlicheren Sieg der Gäste. Daran ändert auch ein Platzverweis für Soufian Gouram nach Gel-Rot in der Nachspielzeit nichts mehr.



Durch den Sieg bauen die Berliner ihren Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus, der Vorsprung auf den Zweiten beträgt bereits zehn Punkte. Die Lausitzer fallen unterdessen auf den vorletzten Platz zurück. Für Cottbus geht es am kommenden Sonntag in Magdeburg weiter, Hertha ist am Tag zuvor zu Hause gegen den KSC gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden 2:2, Karlsruher SC - VfL Osnabrück 0:0.





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