Dortmund - Der FC Bayern München empfängt im Achtelfinale des DFB-Pokals den Zweitliga-Spitzenreiter Hertha BSC.
Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Ziehungsleiter war DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, Markus Gaugisch, Bundestrainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen, agierte als "Losfee".
Vorjahresfinalist VfB Stuttgart empfängt derweil Dynamo Dresden. Die Schwaben sollten dabei gewarnt sein. Die Sachsen hatten in der letzten Runde erst den Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 aus dem Wettbewerb geworfen.
Die weiteren Begegnungen des Achtelfinales, das am 1. und 2. Dezember ausgetragen werden soll: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen - RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach - SV Darmstadt 98, 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg, Holstein Kiel - 1. FC Köln und VfL Bochum - FC Augsburg.
Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Ziehungsleiter war DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, Markus Gaugisch, Bundestrainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen, agierte als "Losfee".
Vorjahresfinalist VfB Stuttgart empfängt derweil Dynamo Dresden. Die Schwaben sollten dabei gewarnt sein. Die Sachsen hatten in der letzten Runde erst den Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 aus dem Wettbewerb geworfen.
Die weiteren Begegnungen des Achtelfinales, das am 1. und 2. Dezember ausgetragen werden soll: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen - RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach - SV Darmstadt 98, 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg, Holstein Kiel - 1. FC Köln und VfL Bochum - FC Augsburg.
© 2026 dts Nachrichtenagentur