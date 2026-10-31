Montreal / Brüssel - Die Europäische Union und Kanada rücken angesichts wachsender geopolitischer Spannungen und des schwierigen Verhältnisses zu den USA noch enger zusammen und schmieden eine «Allianz für die Zukunft». Zum Abschluss eines zweitägigen Gipfels im kanadischen Montreal brachten beide Seiten zahlreiche neue Projekte auf den Weg. Sie sollen etwa die Abhängigkeit von Grossmächten wie China und den USA bei Künstlicher Intelligenz (KI) und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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