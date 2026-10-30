Le 30 octobre/October 2026The Subordinate Voting Shares of Wesana Health Holdings Inc. will be delisted from the CSE at market close today, October 30, 2026.Wesana Health Holdings Inc. is currently suspended. See Bulletin 2025-0510.___________________________Les actions avec droit de vote subordonné de Wesana Health Holdings Inc. seront retirées de la cote de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 30 octobre 2026.Wesana Health Holdings Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2025-0510.Date: Market Close/Clôture du marchés le 30 OCT 2026Symbol(s)/Symbole(s): WESA.XIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.