The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2026
ISIN Name
CA83013Q8719 CORE AI HOLDINGS INC.2025
CA85857E2033 STELMINE CANADA LTD
CA86332K4000 STRIKEPOINT GOLD INC.
CA87039X1179 SWEET EARTH HOLD. CORP.
CA87320M2004 TAAT GLOBAL ALTERNAT. NEW
CA87588D1087 TANTALEX LITHIUM RES.CORP
CA88165V2066 TEVANO SYSTEMS HLDGS INC.
CA88908E1079 TOGGLE3D AI INC.
CA90109P2044 TUT FITNESS GRP INC.
CA90369P1009 UBIQUE MINERALS LTD.
CA94412Y1007 WAY OF WILL INC.A
CA95081C1059 WESANA HEALTH HOLD. INC.
CA95942C1041 WESTERN RES CORP.
CA98383L2030 XR IMMERSIVE TECH INC.
CA98402E2069 XEBRA BRANDS CL.A
CNE1000002F5 CHINA CMNCTS CONSTR.H YC1
CNE1000002V2 CHINA TELECOM H YC 1
CNE100000395 CSSC OFF.+MAR.ENG.GR.HYC1
CNE1000003T4 NANJING PANDA ELEC. H YC1
CNE100000981 CHINA RAILWAY CONS.H YC 1
CNE100000BG0 CRRC CORP. LTD. H YC 1
CNE100001S99 HANHUA HLDG.CO.LTD. H YC1
ES0182280018 URBAS GRP.FINANC. EO 0,01
FI4000081138 LEHTO GROUP OYJ
FR0011648971 QUANTUM GEN.I.L. EO -,04
FR0014003J32 NAM.R S.A. EO -,20
GB0003230421 EURASIA MIN. PLC LS-,001
GB00BN11T727 ELECTRIC GUITAR PLC-,0001
GB00BRXCFB77 HELLENIC DYNAM.IL LS-,001
GB00BYQCS703 KANABO GROUP PLC LS-,025
GG00BGJYPP46 CHRYSALIS INVESTMENTS LTD
HK0000049939 CN UNICOM(HK)LTD.
HK0000056264 CN SOUTH CITY HLGS I.L.
HK0000264595 CHINA EVERGR.NEW EN.VEH.G
HK0001078598 T.S. LINES LTD
HK0001156832 IRC LTD
HK0883013259 CNOOC LTD O.N.
HK0941009539 CHINA MOBILE LTD.
ID1000072309 SOLUSI BANGUN INDO.RP 500
ID1000107600 PT WIJAYA KARYA (P.)RP100
IE00045C7B38 FUSION FUEL GREEN CL.A
IL0011313900 EOCENE LTD. IS 14,40
IT0005091324 CLABO S.P.A.
IT0005340051 SCIUKER FRAMES SPA
IT0005378333 TALEA GROUP S.P.A
IT0005424830 OSAI AUTOMATION SYSTEM
IT0005450173 MEGLIOQUESTO S.P.A.
IT0005497018 NEOSPERIENCE S.P.A.
IT0005578395 ILLA S.P.A.
JE00B1HNYF12 MINERA IRL LTD
JP3646700009 N TECHNOLOGIES INC.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2026
ISIN Name
CA83013Q8719 CORE AI HOLDINGS INC.2025
CA85857E2033 STELMINE CANADA LTD
CA86332K4000 STRIKEPOINT GOLD INC.
CA87039X1179 SWEET EARTH HOLD. CORP.
CA87320M2004 TAAT GLOBAL ALTERNAT. NEW
CA87588D1087 TANTALEX LITHIUM RES.CORP
CA88165V2066 TEVANO SYSTEMS HLDGS INC.
CA88908E1079 TOGGLE3D AI INC.
CA90109P2044 TUT FITNESS GRP INC.
CA90369P1009 UBIQUE MINERALS LTD.
CA94412Y1007 WAY OF WILL INC.A
CA95081C1059 WESANA HEALTH HOLD. INC.
CA95942C1041 WESTERN RES CORP.
CA98383L2030 XR IMMERSIVE TECH INC.
CA98402E2069 XEBRA BRANDS CL.A
CNE1000002F5 CHINA CMNCTS CONSTR.H YC1
CNE1000002V2 CHINA TELECOM H YC 1
CNE100000395 CSSC OFF.+MAR.ENG.GR.HYC1
CNE1000003T4 NANJING PANDA ELEC. H YC1
CNE100000981 CHINA RAILWAY CONS.H YC 1
CNE100000BG0 CRRC CORP. LTD. H YC 1
CNE100001S99 HANHUA HLDG.CO.LTD. H YC1
ES0182280018 URBAS GRP.FINANC. EO 0,01
FI4000081138 LEHTO GROUP OYJ
FR0011648971 QUANTUM GEN.I.L. EO -,04
FR0014003J32 NAM.R S.A. EO -,20
GB0003230421 EURASIA MIN. PLC LS-,001
GB00BN11T727 ELECTRIC GUITAR PLC-,0001
GB00BRXCFB77 HELLENIC DYNAM.IL LS-,001
GB00BYQCS703 KANABO GROUP PLC LS-,025
GG00BGJYPP46 CHRYSALIS INVESTMENTS LTD
HK0000049939 CN UNICOM(HK)LTD.
HK0000056264 CN SOUTH CITY HLGS I.L.
HK0000264595 CHINA EVERGR.NEW EN.VEH.G
HK0001078598 T.S. LINES LTD
HK0001156832 IRC LTD
HK0883013259 CNOOC LTD O.N.
HK0941009539 CHINA MOBILE LTD.
ID1000072309 SOLUSI BANGUN INDO.RP 500
ID1000107600 PT WIJAYA KARYA (P.)RP100
IE00045C7B38 FUSION FUEL GREEN CL.A
IL0011313900 EOCENE LTD. IS 14,40
IT0005091324 CLABO S.P.A.
IT0005340051 SCIUKER FRAMES SPA
IT0005378333 TALEA GROUP S.P.A
IT0005424830 OSAI AUTOMATION SYSTEM
IT0005450173 MEGLIOQUESTO S.P.A.
IT0005497018 NEOSPERIENCE S.P.A.
IT0005578395 ILLA S.P.A.
JE00B1HNYF12 MINERA IRL LTD
JP3646700009 N TECHNOLOGIES INC.
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