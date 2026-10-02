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WKN: A0B846 | ISIN: HK0883013259 | Ticker-Symbol: NC2B
Lang & Schwarz
02.10.26 | 22:50
2,180 Euro
-100,00 % -2,180
Branche
Öl/Gas
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CNOOC LIMITED Chart 1 Jahr
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CNOOC LIMITED 5-Tage-Chart
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CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD0,6100,00 %
CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LTD0,019-100,00 %
CHINA MOBILE LTD8,505-100,00 %
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LTD0,660-100,00 %
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD0,013-100,00 %
CHINA TELECOM CORP LTD0,5300,00 %
CHINA UNICOM HONG KONG LTD0,818-100,00 %
CHRYSALIS INVESTMENTS LIMITED0,8550,00 %
CLABO SPA1,0350,00 %
CNOOC LIMITED2,180-100,00 %
CORE AI HOLDINGS INC0,285+3,52 %
CRRC CORPORATION LIMITED0,6100,00 %
CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING GROUP CO LTD1,380-100,00 %
ELECTRIC GUITAR PLC0,0010,00 %
EOCENE LTD3,420-1,16 %
EURASIA MINING PLC0,026-100,00 %
FUSION FUEL GREEN PLC2,150-0,92 %
HANHUA HOLDING CO LTD0,0090,00 %
HELLENIC DYNAMICS PLC0,0080,00 %
ILLA SPA0,0000,00 %
IRC LIMITED0,0480,00 %
KANABO GROUP PLC0,0010,00 %
LEHTO GROUP OYJ0,0190,00 %
MEGLIOQUESTO SPA0,2110,00 %
MINERA IRL LIMITED0,0020,00 %
N TECHNOLOGIES INC--
NAMR SA0,009-100,00 %
NANJING PANDA ELECTRONICS CO LTD0,348-100,00 %
NEOSPERIENCE SPA0,3960,00 %
OSAI AUTOMATION SYSTEM SPA0,3200,00 %
QUANTUM GENOMICS SAS0,0680,00 %
SCIUKER FRAMES SPA0,7750,00 %
SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK0,0350,00 %
STELMINE CANADA LTD0,0010,00 %
STRIKEPOINT GOLD INC0,126-100,00 %
SWEET EARTH HOLDINGS CORPORATION0,324-100,00 %
TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC0,136-100,00 %
TALEA GROUP SPA4,4500,00 %
TANTALEX LITHIUM RESOURCES CORPORATION0,010-100,00 %
TEVANO SYSTEMS HOLDINGS INC0,0060,00 %
TOGGLE3D.AI INC0,024-100,00 %
TS LINES LTD0,4830,00 %
TUT FITNESS GROUP INC0,0510,00 %
UBIQUE MINERALS LIMITED0,0060,00 %
URBAS GRUPO FINANCIERO SA0,0020,00 %
WAY OF WILL INC--
WESANA HEALTH HOLDINGS INC0,006-100,00 %
WESTERN RESOURCES CORP0,0230,00 %
WIJAYA KARYA PERSERO TBK0,012-100,00 %
XEBRA BRANDS LTD0,008-100,00 %
XR IMMERSIVE TECH INC0,1800,00 %
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