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WKN: 931678 | ISIN: AU000000ORG5 | Ticker-Symbol: ORL
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02.09.26 | 08:00
7,163 Euro
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Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
S&P/ASX 50
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ORIGIN ENERGY LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ORIGIN ENERGY LIMITED 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AVERY DENNISON
AVERY DENNISON CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AVERY DENNISON CORP151,30+1,31 %
BARINGS BDC INC8,0300,00 %
HERC HOLDINGS INC130,10+6,81 %
LEAR CORPORATION107,00-0,93 %
ORIGIN ENERGY LIMITED7,163-0,21 %
PVH CORP63,10+0,41 %
SEEK LIMITED8,950+2,87 %
SHORE BANCSHARES INC22,7500,00 %
WILLSCOT HOLDINGS CORPORATION17,900+4,68 %
YANCOAL AUSTRALIA LIMITED3,772-1,51 %
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