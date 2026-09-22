Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Wälder, Farmen und verlassene Industriebrachen in den USA mögen idyllisch wirken, oft teilen sie jedoch ein kaum sichtbares Problem: Aus dem Boden zischt geruchlos ein Gas, das das Klima um ein Vielfaches stärker anheizt als Kohlendioxid. Unzählige verwaiste Bohrlöcher rosten vor sich hin, weil frühere Förderer längst pleite sind. Die Bundesstaaten greifen nun durch und bürden die Beseitigung von Altlasten den Verursachern auf. Während Konzerne unter Auflagen ächzen, verwandelt der Bohrloch-Spezialist Zefiro Methane Umweltrisiken in handfeste Chancen für Investoren.
Enthaltene Werte: CA98926D1069,DE0008618XXX,US4062161017,GB0007980591Den vollständigen Artikel lesen ...
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