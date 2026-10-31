ROHSTOFFMESSE MÜNCHEN 2026: Rohstoffe auf Tauchstation! Was Firmenlenker sagen, erfahren Sie auf der Rohstoffmesse München!

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Zudem: Von Rohstoff-Unternehmen informieren lassen und mit echtem Silber in der Tasche nach Hause gehen!

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 6. und 7. November 2026 öffnet die Rohstoffmesse München in der Motorworld ihre Tore. Mehr als 60 Rohstoffunternehmen präsentieren sich den Anlegern - darunter vier besonders interessante Kupfergesellschaften.

Und wer mindestens 15 Managementgespräche erfolgreich absolviert, erhält vom Veranstalter eine Unze Silber geschenkt!

Kupfer zählt zu den unverzichtbaren Metallen der modernen Wirtschaft. Ob Stromnetze, erneuerbare Energien, Elektromobilität oder Rechenzentren: Der Bedarf an leistungsfähiger Infrastruktur macht neue Kupfervorkommen zunehmend interessant. Gleichzeitig erfordern die Entdeckung und Entwicklung großer Lagerstätten viel Zeit und Kapital. Besonders spannend sind daher Gesellschaften, die bereits aussichtsreiche Projekte besitzen, neue Bohrprogramme starten oder wichtige Entwicklungsschritte erreichen. Welche Chancen sich dabei eröffnen, können Anleger auf der Rohstoffmesse München direkt mit den Verantwortlichen diskutieren.

Kupferunternehmen, die zum Gespräch einladen…

Coyote Copper - Bohrstart im Kupferdreieck Arizonas

Coyote Copper konzentriert sich auf sein Copper-Springs-Projekt im berühmten Copper Triangle von Arizona, einer Region mit zahlreichen bedeutenden Kupferminen. Historische Arbeiten beschrieben dort rund 47 Millionen Tonnen mit 0,4 Prozent Kupfer; diese Schätzung entspricht allerdings keinem aktuellen NI-43-101-Ressourcenstandard. Nach der Erteilung der ersten Bohrgenehmigungen plant das Unternehmen laut Mitteilung vom Oktober 2026 den Bohrbeginn in der ersten Novemberhälfte. Die neuen Bohrungen sollen helfen, das Potenzial des weitläufigen Projektgebiets genauer zu bestimmen. Ein interessanter Anlass, um mit dem Management über die nächsten Explorationsschritte zu sprechen.

Aston Bay - Storm rückt in Richtung Entwicklung

Aston Bay ist über ein Joint Venture am hochgradigen Storm-Kupferprojekt auf Somerset Island im kanadischen Nunavut beteiligt. Projektbetreiber American West Metals hält 80 Prozent, Aston Bay 20 Prozent und behält bis zu einer bestimmten Entwicklungsentscheidung einen getragenen Anteil. Für Storm wurden bereits oberflächennahe Kupferressourcen ausgewiesen. Im Jahr 2026 stehen weitere technische Studien, Genehmigungsarbeiten und die Vorbereitung der möglichen Entwicklung im Mittelpunkt. Hinzu kommt beträchtliches Explorationspotenzial entlang eines noch wenig untersuchten Kupfergürtels. Welche Meilensteine als Nächstes anstehen, lässt sich auf der Messe direkt erfragen.

DLP Resources - Milliardenprojekt Aurora in Peru

DLP Resources entwickelt mit Aurora in Peru ein großes Kupfer-Molybdän-Silber-Projekt. Im September 2026 präsentierte das Unternehmen eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie, die für das geplante Projekt auf Basis der verwendeten Rohstoffpreisannahmen einen Nachsteuer-Kapitalwert von rund 2,7 Milliarden US-Dollar und eine interne Verzinsung von 18,5 Prozent errechnet. Parallel wurde die Ressourcenschätzung aktualisiert. Die Studie skizziert eine schrittweise Entwicklung mit Tagebau und späterem Untertagebetrieb; eine Bauentscheidung ist damit noch nicht verbunden. Besonders interessant wird nun sein, wie das Management Finanzierung, Genehmigung und weitere Projektarbeiten angehen möchte.

Domestic Metals - Neue Bohrungen in Montana

Domestic Metals erkundet das rund 8.000 Hektar große Smart-Creek-Projekt im US-Bundesstaat Montana, etwa 50 Kilometer nordwestlich des traditionsreichen Butte-Bergbaureviers. An dem Projekt ist Rio Tinto mit 40 Prozent beteiligt. Frühere Bohrungen lieferten unter anderem einen Abschnitt von 109,73 Metern mit 0,75 Prozent Kupfer. Im September 2026 startete Domestic Metals ein auf rund 9.000 Meter ausgelegtes Diamantbohrprogramm, das aussichtsreiche Kupfer-Porphyr-Ziele untersuchen soll. Die Ergebnisse könnten wichtige Hinweise auf die Größe und Kontinuität der Mineralisierung liefern. Ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch über die Explorationsstrategie.

Netzwerken lohnt sich - und wird sogar belohnt!

Diese vier Kupfergesellschaften sind nur ein kleiner Ausschnitt des umfangreichen Messeprogramms. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Unternehmenschefs und Branchenexperten persönlich ins Gespräch zu kommen, neue Investmentideen zu entdecken und sich ein eigenes Bild von den Chancen am Rohstoffmarkt zu machen.

Quelle: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Besonderer Anreiz: Wer über die offizielle Meeting-Plattform mindestens 15 Gespräche bucht und diese während der Messe erfolgreich durchführt, erhält nach Überprüfung vom Veranstalter eine physische Unze Silber geschenkt!