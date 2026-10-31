Nach einer ehrgeizigen Modernisierung des historischen Wahrzeichens nimmt der Zoo von Gizeh zum ersten Mal seit 30 Jahren an der globalen Veranstaltung teil: ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur internationalen Akkreditierung.

Inmitten der internationalen Delegierten, die sich zur 81. Jahrestagung der World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) im Kölner Zoo versammelt haben, ereignete sich diese Woche ein historischer Moment: Zum ersten Mal seit 30 Jahren nahm der historische Zoo von Gizeh aus Ägypten an dem globalen Gipfel teil, der vom 25. bis 29. Oktober 2026 vom Kölner Zoo in Deutschland ausgerichtet wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261031571620/de/

Giza Zoo Delegation (Photo: AETOSWire)

Diese lang ersehnte Rückkehr stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem ehrgeizigen Weg der Umgestaltung des Zoos von Gizeh dar: Damit möchte eine der ältesten zoologischen Einrichtungen der Welt ihren Platz in der internationalen Zoogemeinschaft zurückgewinnen. Diese Teilnahme ist mehr als nur eine symbolische Wiedereingliederung, sondern spiegelt ein erneuertes Eintreten für internationale Normen, den Tierschutz sowie den Schutz der Wildtierwelt wider, während der Zoo zudem auf seinem strukturierten Weg zur globalen Akkreditierung und Mitgliedschaft weitere Fortschritte erzielt.

Im Mittelpunkt dieses neuen Kapitels steht ein umfassendes mehrstufiges Sanierungsprojekt, mit dem klaren Ziel, die historische Bedeutung des Zoos von Gizeh wiederherzustellen und aus ihm gleichzeitig eine moderne Einrichtung für Artenschutz, Bildung und Forschung von Weltrang zu machen. Unter der Leitung des ägyptischen Entwicklers Hadayieq und im Rahmen eines 25-jährigen Konzessionsvertrags, der sich sowohl auf den Zoo von Gizeh als auch auf den benachbarten Orman-Garten erstreckt, arbeiten führende internationale Spezialisten für die Planung von Zoos, Veterinärexperten und führende Persönlichkeiten aus dem naturwissenschaftlichen Leben Ägyptens gemeinsam an der Umgestaltung, um dieser renommierten Institution neues Leben einzuhauchen.

Diese Neugestaltung geht dabei weit über eine rein bauliche Sanierung hinaus. Bei der Neugestaltung der Lebensräume für die Tiere wie bei der Modernisierung der Gehege und der weiteren Optimierung der Lebenserhaltungssysteme und der Betriebsabläufe orientiert sich das Projekt an internationalen Normen und stützt sich dabei auf die Standards der African Association for Wildlife in Human Care sowie auf ausgewählte Richtlinien der Association of Zoos and Aquariums (AZA). Tierschutz, Umwelterziehung, wissenschaftliche Forschung und der Schutz der Wildtierwelt stehen bei dieser Umgestaltung weiterhin im Fokus und bilden die unverrückbare Grundlage einer nachhaltigeren Zukunft.

Das Projekt setzt auf eine moderne zoologische Praxis, ist aber ebenso bestrebt, das beachtliche Erbe dieses Zoos zu bewahren. Der Zoo von Gizeh ist 1891 auf dem historischen königlichen Gelände gegründet worden, das von Kedive Ismail angelegt wurde, und zeichnet sich dabei als erster Zoo Afrikas überhaupt sowie als einer der ältesten Zoologischen Gärten der Welt aus. Mit seinen seltenen botanischen Sammlungen, seiner historischen Architektur und der berühmten Hängebrücke, die einst von Gustave Eiffel entworfen wurde, ist dieser Zoo seit langem ein zentraler Teil der kulturellen Identität Ägyptens. Mit der laufenden Renovierung soll dieses Erbe umfassend gewürdigt werden, während das Erlebnis gleichzeitig für künftige Generationen eine beachtliche Neugestaltung erfährt.

Die im Rahmen dieser Umgestaltung erzielten Fortschritte sind auf eine breite Anerkennung der internationalen Zoogemeinschaft gestoßen. David Field, Vorsitzender der WAZA, begrüßte die historische Rückkehr des Zoos von Gizeh und hob die Bedeutung des Projekts wie folgt hervor: "Die Wiederangliederung historischer Zoos wie des Zoos von Gizeh an die globale Gemeinschaft steht im Mittelpunkt unserer Mission. Als erster Zoo Afrikas überhaupt hat der Zoo von Gizeh ein bemerkenswertes Erbe zu bewahren. Dass er nachhaltig für internationale Normen und den Tierschutz eintritt, ist dabei ein besonders ermutigender Schritt nach vorn. Drei Jahre sind eine unglaublich kurze Zeit für eine Umgestaltung dieses Ausmaßes. Die Wiederbelebung einer solchen historischen Einrichtung erfordert umfangreiche Recherchen, eine sorgfältige Planung und die unbedingte Pflicht, jedes Detail genau richtig umzusetzen."

Dabei ergänzte er: "Die in nur drei Jahren erzielten Fortschritte sind bemerkenswert. Eine Umgestaltung dieser Tragweite kann aber natürlich nicht über Nacht vollzogen werden. Das Wichtigste ist der Schutz dieses starken Erbes, bei dem der Tier- und Artenschutz sowie ein sinnstiftendes Besuchererlebnis im Vordergrund stehen. Der Zoo von Gizeh nimmt sich die Mühe und Zeit, um die höchsten internationalen Standards zu erfüllen, und legt somit den Grundstein, um in Zukunft als Reiseziel von Weltklasse in Erscheinung treten zu können, das seinen Tieren eine lebenswerte Umgebung bieten, seine Besucher inspirieren und Ägypten für kommende Generationen mit Stolz erfüllen wird."

Über die internationale Anerkennung hinaus eröffnet die erneute Zusammenarbeit des Zoos von Gizeh mit der WAZA vielfältige Möglichkeiten für eine stärkere Kooperation mit führenden zoologischen Einrichtungen auf der ganzen Welt. Durch den nachhaltigen Wissensaustausch und den Zugang zu internationaler Expertise möchte der Zoo seine Kompetenzen bei der Zucht gefährdeter Arten, in der veterinärmedizinischen Forschung und verschiedenen Naturschutzinitiativen weiter stärken, mit dem langfristigen Ziel, einen aktiven Beitrag zum weltweiten Schutz von Wildtieren zu leisten.

Während die Umgestaltung weiter voranschreitet, bedeutet die Rückkehr des Zoos von Gizeh auf die internationale Bühne mehr als nur die Wiederbelebung eines historischen Wahrzeichens. Dies ist vielmehr der Beginn einer neuen Ära, in der über 130 Jahre Tradition auf moderne Wissenschaft sowie einen umfassenden Arten- und Tierschutz treffen. Mit einer klaren Vision für die Zukunft soll der Zoo von Gizeh durch diese Umgestaltung als dauerhaftes Erbe für künftige Generationen von Ägyptern wieder zu einem führenden Ziel für Artenschutz und Bildung werden und gleichzeitig seinen Platz auf der globalen zoologischen Landkarte festigen.

Source: AETOSWire

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261031571620/de/

Contacts:

Kontaktdaten:

Khaled Tarek

Khaled.tarek@theprospr.com