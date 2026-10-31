Frankfurt am Main - Joti Chatzialexiou wird zum 1. Februar 2027 Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt. Das teilte der Bundesligist am Samstag mit. Der 50-Jährige kommt vom 1. FC Nürnberg und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben.



Chatzialexiou ist in Frankfurt geboren und derzeit noch als Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg tätig. Sein dortiger Vertrag läuft bis 2028 und enthält eine Ausstiegsklausel für einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt, von der im Zuge der Berufung Gebrauch gemacht wird. Bis zu seinem Amtsantritt in Frankfurt nimmt er seine Aufgaben in Nürnberg weiterhin wahr.



Vor seinem Wechsel nach Nürnberg im Sommer 2024 war Chatzialexiou mehr als zwei Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen für den Deutschen Fußball-Bund tätig, zuletzt als Sportlicher Leiter Nationalmannschaften. Seine Schwerpunkte lagen nach Angaben der Eintracht in der strategischen Sportentwicklung, der Nachwuchsförderung und dem Aufbau leistungsfähiger Strukturen. Beim 1. FC Nürnberg habe er in den vergangenen Jahren wichtige Arbeit in der Kaderentwicklung geleistet.



Mathias Beck, Präsident von Eintracht Frankfurt und Aufsichtsratsvorsitzender der Fußball AG, erklärte, Chatzialexiou passe fachlich und menschlich zum Klub. Er stehe für fachliche Kompetenz, klare Vorstellungen und die Förderung junger Spieler. Vorstandsvorsitzender Axel Hellmann sagte, Chatzialexiou verfüge über ein gutes Netzwerk, Erfahrung in der Entwicklung sportlicher Strukturen und ein klares Verständnis für den modernen Profifußball. Mit der Personalie will die Eintracht nach eigenen Angaben Nachwuchsförderung, strategische Kaderplanung und die Verzahnung sportlicher und wirtschaftlicher Bereiche stärken.





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