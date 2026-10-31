Die BMW-Aktie hat wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Vom Tief bei knapp 52 € Anfang Oktober hat sie sich hochgearbeitet auf aktuell 57,80 €. Doch kommende Woche schlägt die Stunde der Wahrheit. Sollten Anleger vor den Zahlen kaufen? Jetzt wird es ernst Zahlen lügen nicht. Ein Binsenweisheit, die nun insbesondere für die BMW-Aktie gilt. Denn kommende Woche Mittwoch, 4. November, legt der Autobauer frische Zahlen vor. Diesmal dürften Anleger sehr genau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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