Bei der Deutschen Telekom gab es in dieser Woche gleich mehrere Nachrichten, die an der Börse gut ankamen. Zunächst überzeugte die amerikanische Tochter T-Mobile US mit ihren Quartalszahlen, anschließend machten Berichte über vorerst gestoppte Fusionspläne die Runde. Am Freitag legte die T-Mobile-Aktie an der Nasdaq dann um mehr als +6% zu. Könnte die Entwicklung in den USA der Deutsche-Telekom-Aktie nun zu einer stärkeren Erholung verhelfen? T-Mobile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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