Leverkusen - Am 8. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart auswärts gegen Bayer 04 Leverkusen mit 4:2 gewonnen.In der 14. Minute erzielte Ermedin Demirovic das Führungstor für den VfB. Nachdem VfB-Stürmer Deniz Undav einen Stuttgarter Angriff eingeleitet hatte, tauchte Bilal El Khannouss frei vor Leverkusens Torhüter Mark Flekken auf, der dessen Schuss zunächst noch parieren konnte, aber dann staubte Demirovic aus rund zwölf Metern ins verwaiste Tor ab.In der 22. Minute baute Jamie Leweling die Stuttgarter Führung weiter aus. Nach einem Kopfball, dem ein Eckball vorausgegangen war, war VfB-Mittelfeldspieler Grischa Prömel im Fünfmeterraum aus vier Metern frei zum Abschluss gekommen, aber B04-Keeper Flekken konnte den Schuss zunächst noch abwehren, sodass der Ball zu Leweling prallte, der den Ball mit dem Knie aus wenigen Metern ins Tor bugsierte.Wenig später erzielte Patrik Schick in der 29. Minute den Anschlusstreffer für die Gastgeber. Nachdem ein von Aleix Garcia ausgeführter Eckball von der linken Seite ins Zentrum an den Rand des Fünfmeterraums gelandet war, stieg Schick am höchsten auf und köpfte das Leder per Aufsetzer genau durch die Beine von VfB-Torhüter Dennis Seimen ins Tor.In der 51. Minute baute Bilal El Khannouss die VfB-Führung noch weiter aus. Nach den zunächst geblockten Versuchen von Leweling und Undav bediente anschließend Stuttgarts Mittelfeldspieler Chris Führich seinen Teamkollegen El Khannouss am Strafraumrand, der noch ein paar Schritte unbedrängt nach innen lief und dann per Flachschuss aus rund 16 Metern ins rechte Eck vollendete.In der 65. Minute traf Demirovic zum 4:1 für die Gäste. VfB-Stürmer Undav war halblinks per Steilpass bedient worden und spielte anschließend einen sehenswerten Pass rechts in den Fünfmeterraum zu seinem einlaufenden Teamkollegen Demirovic, der die Kugel aus kurzer Distanz und spitzem Winkel in die Maschen einschob.In der 79. Minute erzielte Ibrahim Maza den Anschlusstreffer zum 2:4 für die Hausherren. Leverkusens Verteidiger Miguel konnte auf der linken Seite ohne Gegnerdruck ins Zentrum flanken, wo Maza völlig freistehend per Kopfball ins rechte Eck traf.Durch den Sieg klettert der VfB vorerst auf den 10. Tabellenplatz, während Leverkusen auf den 6. Rang abrutscht.Die weiteren Ergebnisse: FC Augsburg - SC Freiburg 1:2, Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn 07 0:0, Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim 2:0, FC Schalke 04 - RB Leipzig 0:2.