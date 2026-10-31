MOSKAU (dpa-AFX) - Die US-Botschaft in Moskau hat die Behörden der russischen Hauptstadt vor einem möglichen Terroranschlag gewarnt. Demnach sei noch am Samstag ein "Zwischenfall mit massenhaften Verlusten" im Zarizyno-Schlosspark möglich, teilte die diplomatische Vertretung mit. Mit den russischen Behörden werde zusammengearbeitet. Amerikanische Bürger wurden gewarnt, sich dem Schlosspark zu nähern.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB berichtete später, man sei von amerikanischer Seite vor einem bevorstehenden Terroranschlag gewarnt worden. "Über einen Partnerkanal sind von amerikanischer Seite Informationen über die Vorbereitungen auf einen Terroranschlag in Moskau eingegangen. Es werden entsprechende Maßnahmen ergriffen", teilte der FSB nach Angaben der Staatsagentur Tass mit. Details nannten werde die amerikanische noch die russische Seite.

Das Zarizyno-Reservat im Süden Moskaus wurde von Katharina der Großen als Landgut vor den Toren der Stadt geplant und teilweise fertiggestellt. Park und Bauwerke wurden vor rund 20 Jahren restauriert./cha/DP/zb