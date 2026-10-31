Die Puma-Aktie hat am Freitag nach der Veröffentlichung neuer Quartalszahlen kräftig zugelegt. Dabei lesen sich die Ergebnisse auf den ersten Blick gar nicht so überzeugend. Der Umsatz ist erneut gesunken und auch beim Gewinn steht weiterhin ein Minus. Dennoch scheinen Anleger wieder etwas mehr Vertrauen in den Sportartikelhersteller zu gewinnen. Dahinter stecken erste Erfolge beim Konzernumbau und eine Entwicklung, die auch bei den Analysten für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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