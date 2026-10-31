München - Am 8. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga haben sich der FC Bayern München und Borussia Dortmund mit einem 2:2 unentschieden getrennt.



In der 38. Minute erzielte Konrad Laimer das Führungstor für die Bayern. BVB-Mittelfeldspieler Felix Nmecha hatte im Mittelfeld einen Querpass in die Füße von Laimer gespielt, der das Leder zu seinem Teamkollegen Michael Olise spitzelte. Dieser bediente daraufhin per Steilpass wieder Laimer, der alleine auf den Dortmunder Torhüter Gregor Kobel zulief und zunächst mit seinem ersten Schuss am Fuß des Keepers scheiterte, aber dank des Abprallers konnte er den Ball im zweiten Versuch im leeren Tor unterbringen.



In der 60. Minute erzielte Serhou Guirassy den Ausgleichstreffer für den BVB. FCB-Stürmer Harry Kane hatte den Ball aus der Mitte zu seinem auf der rechten Seite postierten Teamkollegen Olise spielen wollen, aber BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck ging dazwischen und erlief sich das Leder. Anschließend bediente er seinen Teamkollegen Carney Chukwuemeka, der Guirassy im Zentrum bediente. Letzterer knallte den Ball flach ins linke Eck.



In der 66. Minute erzielte Dayot Upamecano das erneute Führungstor für den FCB. Nach einem Chipball von Bayerns Mittelfeldspieler Joshua Kimmich auf seinen Teamkollegen Harry Kane legte dieser per Kopf quer zu Upamecano, der das Leder aus kurzer Distanz über die Torlinie drückte.



In der 89. Minute erzielte Fabio Silva den Ausgleichstreffer für die Gäste. Ein Eckstoß hatte zunächst nichts eingebracht, aber der BVB biss sich im gegnerischen Strafraum fest. Anschließend flankte BVB-Mittelfeldspieler Joey Veerman den Ball aus dem linken Halbfeld ins Zentrum und der BVB tummelte sich mit mehreren Feldspielern am FCB-Strafraum. Am Ende gelang die Kugel nach einem Zweikampf zwischen dem eingewechselten BVB-Mittelfeldspieler Konstantinos Karetsas und Aleksandar Pavlovic zum lauernden Silva, der das Leder aus der Drehung zum 2:2-Endstand ins linke untere Eck knallte.



Durch das Unentschieden bleibt der FC Bayern aufgrund des besseren Torverhältnisses Tabellenführer, während der BVB auf dem 2. Rang bleibt.





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