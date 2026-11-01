Die Vereinigten Staaten von Amerika haben ihren Teilnahmevertrag für die Expo 2030 in Riad unterzeichnet. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein bei den Vorbereitungen für die Weltausstellung dar und stärkt die Dynamik für eine internationale Beteiligung an diesem globalen Ereignis weiter.

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The Participation Contract was signed by His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, and U.S. Secretary of State Marco Rubio, during a bilateral meeting held on the sidelines of the 2026 G20 Foreign Ministers' Meeting in Atlanta, Georgia.

Die Unterzeichnung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Vereinigten Staaten zur Expo 2030 in Riad und ebnet den Weg für die Gestaltung ihres Pavillons, ihres Programms und des Besuchererlebnisses. Sie unterstreicht zudem das wachsende internationale Engagement für die Expo 2030 in Riad, da die Länder nun nicht mehr nur ihre Teilnahme bestätigen, sondern aktiv die Erlebnisse, Ideen und Innovationen gestalten, die sie 2030 in das Königreich einbringen werden.

Der Teilnahmevertrag wurde von Seiner Hoheit Prinz Faisal bin Farhan Al Saud, Außenminister des Königreichs Saudi-Arabien, und dem US-Außenminister Marco Rubio während eines bilateralen Treffens am Rande des G20-Außenministertreffens 2026 in Atlanta, Georgia, unterzeichnet. An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Reema bint Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al-Saud, Botschafterin des Königreichs Saudi-Arabien in den Vereinigten Staaten, sowie Talal Al-Marri, CEO der Expo 2030 Riad, teil.

Aufbauend auf ihrer langjährigen Tradition der Teilnahme an Weltausstellungen werden die Vereinigten Staaten ihre Präsenz auf einem eigens dafür vorgesehenen Grundstück im Technologiebereich der Expo 2030 Riad ausbauen. Die Teilnahme bietet die Gelegenheit, amerikanische Innovation, Kreativität und technologische Führungsrolle zu präsentieren und gleichzeitig zum Thema der Expo "Weitsicht für morgen" beizutragen.

Die Vereinigten Staaten reihen sich in eine wachsende Zahl von Ländern ein, die ihre Teilnahme an der Expo 2030 Riad offiziell bestätigt haben, was den anhaltenden Fortschritt im internationalen Engagement widerspiegelt. Mehr als 185 offizielle Teilnehmer haben ihre Teilnahme bestätigt, und die Vorbereitungen in den Bereichen Pavillonplanung, Inhaltsentwicklung und Programmgestaltung schreiten voran. Jeder neue Vertrag markiert einen weiteren Schritt bei der Umsetzung internationaler Verpflichtungen in ein solides und fesselndes Weltausstellungserlebnis.

Unterdessen schreiten die Arbeiten auf dem Expo-Gelände im Norden von Riad weiter voran, wobei der Ausbau der Infrastruktur und der Bau wichtiger Einrichtungen vorangetrieben werden. Zusammen zeigen diese Meilensteine die Fortschritte, die an beiden Fronten erzielt werden: beim Aufbau der physischen Grundlagen der Expo 2030 in Riad und bei der Zusammenführung der internationalen Teilnehmer, die deren Inhalte und das Besuchererlebnis prägen werden.

Die Expo 2030 Riad steht unter dem Motto "Foresight for Tomorrow" und findet vom 1. Oktober 2030 bis zum 31. März 2031 statt. Sie wird Länder und internationale Organisationen aus aller Welt zusammenbringen und in sechs Monaten mehr als 42 Millionen Besucher begrüßen. Mit ihren fünf Themenbereichen Technologie, Planet, Menschheit, Kultur und Zusammenarbeit bietet die Expo eine globale Plattform, auf der Nationen ihre Errungenschaften und Ziele teilen, Lösungen für gemeinsame Herausforderungen erörtern und neue Möglichkeiten für die Zukunft anregen können.

Über die Expo 2030 in Riad

Die Expo 2030 in Riad findet vom 1. Oktober 2030 bis zum 31. März 2031 statt und wird mit einer Ausstellungsfläche von 6 Millionen Quadratmetern zu den ehrgeizigsten Weltausstellungen gehören, die je konzipiert wurden. An der sechsmonatigen Weltausstellung, die sich über fünf Stadtviertel erstreckt, werden sich voraussichtlich 197 offizielle Teilnehmer beteiligen und es werden 42 Millionen Besucher erwartet.

Unter dem Motto "Foresight for Tomorrow" und mit Riad einer Stadt voller Tatendrang und Ehrgeiz als Gastgeber wird die Expo 2030 Riad den Teilnehmern eine Plattform bieten, um Ideen auszutauschen, Lösungen zu entwickeln und Partnerschaften aufzubauen, die echte Veränderungen bewirken, globale Herausforderungen angehen und neue Chancen eröffnen. Die Weltausstellung wird immersive Kulturzonen, tägliche Veranstaltungen und KI-gestützte Interaktionen bieten und dabei traditionelle saudische Gastfreundschaft mit modernster Technologie verbinden. Nach der sechsmonatigen Veranstaltung wird sich das Expo-Gelände zu einem lebendigen Anziehungspunkt entwickeln, der weiterhin Besucher anzieht und zur dynamischen Stadtlandschaft von Riad beiträgt.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.expo2030riyadh.sa/en/

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