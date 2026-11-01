2 Seiten der Läsion, p 0,01 und p 0,04: Warum NurExone neben Bewegung auch Myelin misst

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Ob ein verletztes Rückenmark heilt, lässt sich nicht an einer einzigen Zahl ablesen. Bewegungen können objektiv vermessen werden, Bildgebung kann die Gewebestruktur zeigen und histologische Marker können Hinweise auf biologische Prozesse liefern. NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) hat deshalb Gewebe aus einer bereits zuvor berichteten ExoPTEN-Wirksamkeitsstudie erneut untersucht. Zwei Monate nach der Verletzung fanden sich auf beiden Seiten der Läsion signifikant mehr Myelin Basic Protein-positive Zellen als bei den Kontrolltieren.

Warum Myelin für Nervensignale entscheidend ist

Myelin bildet eine isolierende Hülle um viele Nervenfasern. Sie unterstützt die schnelle und geordnete Weiterleitung elektrischer Signale. Nach einer Rückenmarksverletzung kann nicht nur der unmittelbare Einschlag Axone zerstören. Entzündung, Zellstress und weitere sekundäre Prozesse können auch umliegendes Gewebe sowie die myelinbildenden Zellen schädigen. Bleibt mehr Myelin erhalten oder wird es neu gebildet, kann das deshalb ein biologisch relevanter Hinweis sein.

In der Untersuchung diente Myelin Basic Protein, kurz MBP, als Marker für myelinhaltige Strukturen. Zusätzlich analysierte NurExone NeuN als Marker für Nervenzellkörper und NF200 als Marker für neuronale Axone und Zellkörper. Die veröffentlichte Kernaussage betrifft jedoch MBP: Im behandelten Gewebe wurden mehr MBP-positive Zellen gezählt als in den Kontrollen.

Rostral und kaudal erklären die zwei p-Werte

Das Rückenmark wurde nicht nur direkt an der Verletzungsstelle betrachtet. Die Forscher werteten auch Bereiche rostral, also in Richtung Kopf, und kaudal, also in Richtung Steiß, getrennt aus. Auf der rostralen Seite lag der statistische p-Wert für den Unterschied zwischen ExoPTEN und Kontrolle bei 0,01, auf der kaudalen Seite bei 0,04. Beide Werte lagen damit unter der häufig verwendeten Schwelle von 0,05.

Ein p-Wert beschreibt, wie gut die beobachteten Unterschiede mit der Annahme vereinbar wären, dass in Wahrheit kein Gruppenunterschied besteht. Er sagt nicht, wie groß der Effekt ist, ob er klinisch relevant wäre oder ob er sich beim Menschen wiederholt. Dafür wären unter anderem vollständige Effektgrößen, ausreichend große Versuchsgruppen, Wiederholungsstudien und schließlich klinische Daten nötig.

Gewebe und Funktion beantworten verschiedene Fragen

NurExone hatte aus präklinischen Rückenmarkstudien zuvor funktionelle Verbesserungen berichtet. Dazu gehörten objektiv erfasste Veränderungen der Gehqualität sowie motorische und sensorische Erholung. Solche Endpunkte zeigen, was ein Tier nach der Behandlung wieder leisten kann. Sie erklären aber nicht automatisch, welcher biologische Prozess dahintersteht.

Die MBP-Analyse ergänzt deshalb eine zweite Ebene. Wenn funktionelle Verbesserung und ein Gewebemarker in dieselbe Richtung weisen, wird die biologische Geschichte plausibler. Die Daten könnten zu der Hypothese passen, dass ExoPTEN Nervengewebe vor einem Teil der sekundären Schädigung schützt oder Bedingungen für Reparaturprozesse verbessert. Sie beweisen jedoch weder, dass zusätzliches Myelin die Funktionsverbesserung verursacht hat, noch welchen Anteil die Exosomen und ihre definierte Nutzlast jeweils daran hatten.

Neuroprotektion ist nicht dasselbe wie Neubildung

Auch sprachlich bleibt eine wichtige Grenze. Mehr MBP-positive Zellen können auf erhaltene oder wiederhergestellte myelinhaltige Strukturen hindeuten. Aus dem Ergebnis allein lässt sich aber nicht ablesen, ob vorhandenes Myelin geschützt, neues Myelin gebildet oder eine andere Zellpopulation beeinflusst wurde. NurExone beschreibt die Ergebnisse daher als zusätzliche präklinische Unterstützung für einen möglichen neuroprotektiven Effekt.

Die Studie wurde an Tieren durchgeführt, und die Gewebeproben stammen aus einem bestehenden Versuch. Es handelt sich nicht um eine unabhängige klinische Bestätigung. ExoPTEN ist präklinisch, für keine Indikation zugelassen und wurde noch nicht auf Sicherheit oder Wirksamkeit beim Menschen geprüft.

Warum die Kombination der Daten trotzdem zählt

Für den Weg Richtung Klinik braucht NurExone mehr als eine eindrucksvolle Laufkurve. Ein konsistentes Entwicklungsbild entsteht erst, wenn Verhalten, Bildgebung, Gewebeveränderungen, Dosis und Sicherheitsdaten zueinander passen. Die zwei signifikanten MBP-Befunde liefern dafür einen zusätzlichen Baustein auf beiden Seiten der Verletzung.

Der Wert der Analyse liegt somit nicht in einem einzelnen p-Wert. Er liegt in der Verbindung von Funktion und Biologie. Je genauer NurExone zeigen kann, was sich im behandelten Gewebe verändert und wie diese Veränderung mit messbarer Erholung zusammenhängt, desto belastbarer wird die Grundlage für spätere klinische Fragen. Der entscheidende Nachweis beim Menschen steht dennoch vollständig aus.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/14/3345350/0/en/nurexone-reports-new-preclinical-tissue-analysis-data-supporting-potential-neuroprotective-effect-of-exopten-in-acute-spinal-cord-injury-animal-model.html

https://nurexone.com/new-exopten-preclinical-study-indicates-significant-improvement-in-walking-quality-in-spinal-cord-injury-model/

https://nurexone.com/nurexone-biologic-announces-preclinical-evidence-of-structural-repair-in-injured-spinal-cord-tissue-following-exopten-treatment/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39326824/





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