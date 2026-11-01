Steine und Gegenstände auf Gleisen: Network Rail meldet Millionenbelastung - Rail Vision setzt auf KI-Gefahrenerkennung

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Steine, verlorene Ladung und andere Gegenstände auf Bahngleisen können gefährliche Situationen auslösen und den Zugverkehr erheblich beeinträchtigen. Neue Zahlen des britischen Schienennetzbetreibers Network Rail zeigen, wie kostspielig solche Vorfälle werden können. Im Geschäftsjahr 2025/26 wurden 961 Vorfälle in der gemeinsamen Kategorie Vandalismus und Hindernisse registriert. Sie verursachten insgesamt mehr als 1.200 Stunden Zugverspätung und Ausgleichskosten von rund 4,05 Millionen Pfund. Obwohl die Zahlen unterschiedliche Arten von Vorfällen umfassen, verdeutlichen sie die erheblichen betrieblichen und finanziellen Folgen von Gefahren und Störungen im Gleisbereich. Genau hier setzt Rail Vision (ISIN: IL0011475949) an. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte elektrooptische Sensorsysteme, die potenzielle Gefahren auf oder neben Bahngleisen erkennen und Lokführer in Echtzeit warnen sollen.

Hindernisse im Gleisbereich können den gesamten Bahnbetrieb beeinträchtigen

Ende September berichtete Network Rail über die Auswirkungen sicherheitsrelevanter Vorfälle auf das britische Schienennetz. Besonders relevant für die Hinderniserkennung ist die gemeinsame Kategorie Vandalismus und Hindernisse. Dazu gehören nach Angaben des Unternehmens auch Fälle, in denen Gegenstände wie Steine, Trümmerteile oder sogar Gleisstücke absichtlich auf Schienen platziert wurden. Für das Geschäftsjahr 2025/26 weist Network Rail in dieser Kategorie insgesamt 72.323 Verspätungsminuten aus. Das entspricht rund 1.205 Stunden. Die damit verbundenen sogenannten Schedule-8-Ausgleichskosten beliefen sich auf 4.051.673 Pfund. Diese Zahl beschreibt Ausgleichszahlungen für bestimmte betriebliche Verspätungen und nicht den gesamten wirtschaftlichen Schaden. Wie viele der registrierten Vorfälle ausschließlich auf physische Hindernisse zurückzuführen waren, weist Network Rail nicht gesondert aus. Dennoch zeigen die Zahlen, dass Vorfälle im Gleisbereich erhebliche Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs haben können.

Warum frühzeitige Gefahrenerkennung wirtschaftlich relevant ist

Wenn Personen, Tiere, Fahrzeuge oder andere Gegenstände in den Gleisbereich gelangen, müssen Lokführer die Situation möglichst frühzeitig erkennen und angemessen reagieren können. Gerade bei schweren Güterzügen und höheren Geschwindigkeiten sind Reaktionszeiten und Bremswege entscheidende Sicherheitsfaktoren. Wird eine Gefahr zu spät erkannt, kann dies zu Notbremsungen, betrieblichen Unterbrechungen oder im schlimmsten Fall zu Kollisionen führen. Für Bahnunternehmen geht die Herausforderung deshalb über die reine Unfallvermeidung hinaus. Auch die Verfügbarkeit von Fahrzeugen, die Zuverlässigkeit von Transportleistungen und die Kontinuität des Betriebs haben erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Besonders im Güterverkehr können Verzögerungen Auswirkungen auf industrielle Produktionsprozesse, Terminals und nachgelagerte Logistikketten haben. Technologien, die potenzielle Hindernisse früher erkennen und rechtzeitig Warnmeldungen bereitstellen, könnten deshalb einen zusätzlichen Beitrag zur Sicherheit und betrieblichen Effizienz leisten.

Rail Vision entwickelt KI-Systeme zur Erkennung unerwarteter Hindernisse

Rail Vision konzentriert sich auf genau diese Herausforderung. Das Unternehmen entwickelt elektrooptische Wahrnehmungssysteme, die mithilfe künstlicher Intelligenz Hindernisse auf und neben Bahngleisen erkennen und klassifizieren. Für den regulären Güter- und Personenverkehr bietet Rail Vision seine TrackScout-Technologie an, die zuvor unter dem Namen MainLine vermarktet wurde. Das System kombiniert multispektrale Sensoren mit proprietären Deep-Learning-Algorithmen. Nach Unternehmensangaben kann es potenzielle Gefahren auf Entfernungen von bis zu 2.000 Metern erkennen und klassifizieren. Dazu zählen unter anderem Personen, Tiere, Fahrzeuge, Schienenfahrzeuge, technische Anlagen entlang der Strecke und andere Hindernisse im Gleisbereich. Darüber hinaus verfügt die Technologie über Funktionen zur Erkennung bislang nicht klassifizierter Objekte sowie zur Identifizierung von Weichenstellungen. Visuelle und akustische Warnmeldungen sollen dem Fahrpersonal zusätzliche Reaktionszeit verschaffen. Durch eine verbesserte Wahrnehmung des Gleisumfelds soll das System insbesondere bei schwierigen Wetter- und Sichtverhältnissen fundiertere betriebliche Entscheidungen unterstützen. Die tatsächliche Erkennungsleistung hängt von den jeweiligen Umwelt- und Betriebsbedingungen ab.

Auch Rangierbahnhöfe benötigen intelligente Hinderniserkennung

Neben Hauptstrecken stellen industrielle Rangierbahnhöfe besondere sicherheitstechnische und betriebliche Anforderungen. Dort bewegen sich Lokomotiven und Güterwagen häufig auf engem Raum, während gleichzeitig Mitarbeiter, Fahrzeuge und technische Anlagen in unmittelbarer Nähe im Einsatz sind. Unter diesen Bedingungen sind eine frühzeitige Gefahrenerkennung und Warnmeldungen in Echtzeit wichtig, um den Überblick über die Betriebssituation zu behalten und Störungen möglichst gering zu halten. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, stellte Rail Vision im September 2026 seine Plattform YardFlow vor und weitete damit den Einsatz seiner KI-gestützten Hinderniserkennung auf industrielle Rangier- und Güterbahnhöfe aus. Das System soll Hindernisse auf und neben den Gleisen auf Entfernungen von bis zu 200 Metern erkennen und das Bedienpersonal in Echtzeit warnen. Seine kompakte, modulare Bauweise ist für die Integration in Rangierlokomotiven und Schienenfahrzeug-Rangiergeräte ausgelegt. Zusätzliche Funktionen zur Aufzeichnung von Vorfällen und zur Datenanalyse können Einblicke in betriebliche Abläufe liefern und dazu beitragen, Rangierprozesse zu optimieren. Für besonders anspruchsvolle Wetter- und Sichtverhältnisse bietet Rail Vision außerdem YardFlow Flex an, die neue Produktbezeichnung seiner bisherigen ShuntingYard-Technologie. Sowohl YardFlow als auch YardFlow Flex verfügen über Funktionen zur Erkennung von Hindernissen, zur Identifizierung von Weichenstellungen und zur Erkennung potenzieller seitlicher Kollisionsrisiken. Gemeinsam decken die Systeme unterschiedliche betriebliche Umgebungen und Anforderungen ab und erweitern Rail Visions KI-basierte Wahrnehmungstechnologie auf industrielle Rangierbahnhöfe. Durch frühzeitige Gefahrenerkennung und zusätzliche betriebliche Informationen können sie dazu beitragen, Rangierabläufe zu verbessern und Ausfallzeiten von Fahrzeugen und Anlagen zu reduzieren.

Railserve setzt Rail-Vision-Technologie bereits kommerziell ein

Ein konkretes Beispiel für die praktische Anwendung ist die Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Railserve. Der Anbieter industrieller Rangierdienstleistungen gehört zu Marmon Rail und damit zum Konzernverbund von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026). Rail Visions YardFlow-Flex-Technologie, die zuvor unter dem Namen ShuntingYard vermarktet wurde, ist als zentraler Bestandteil von WatchGUARD in die kommerziell eingeführte YardGUARD-Sicherheitsplattform von Railserve integriert. Die Plattform kombiniert die Erkennung von Hindernissen mit Echtzeitwarnungen, Kommunikationsfunktionen und weiteren Sicherheitstechnologien. Sie unterstützt zudem automatische Notbremsungen, wenn ein Bediener auf eine kritische Warnmeldung nicht reagiert, sofern die erforderliche Integration in die Steuerungssysteme der Lokomotive vorhanden ist. Die bestehende Zusammenarbeit liefert Rail Vision damit einen konkreten kommerziellen Anwendungsfall für seine KI-gestützte Wahrnehmungstechnologie. Im Mai 2026 unterzeichneten beide Unternehmen außerdem eine unverbindliche Absichtserklärung, um weitere Anwendungen, zusätzliche Installationen und neue kommerzielle Möglichkeiten zu prüfen.

Erste Umsatzsteigerungen unterstreichen Fortschritte bei der Kommerzialisierung

Die Geschäftszahlen von Rail Vision liefern Hinweise auf eine zunehmende kommerzielle Nachfrage nach der Technologie. Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Erlöse von 237.000 US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 1,015 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von rund 328 Prozent. Nach Unternehmensangaben trugen insbesondere Systemlieferungen an Railserve sowie Dienstleistungen für bestehende Kunden zur Umsatzentwicklung bei. Obwohl sich Rail Vision weiterhin in einer frühen Phase der Kommerzialisierung befindet, verdeutlichen die Ergebnisse den Beitrag bestehender Kundenbeziehungen zum Umsatzwachstum. Ob sich diese Entwicklung fortsetzen lässt, wird von zusätzlichen Installationen und einer breiteren Einführung der Technologie durch Bahnbetreiber abhängen. Die kommerzielle Integration bei Railserve zeigt, dass Rail Visions Technologie bereits über reine Forschungs- und Entwicklungsprojekte hinaus in kommerziellen Anwendungen eingesetzt wird.

Hinderniserkennung könnte für Bahnunternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnen

Die Zahlen von Network Rail verdeutlichen, dass Vorfälle mit Hindernissen und andere Störungen im Gleisbereich erhebliche betriebliche und finanzielle Folgen haben können. Aus den veröffentlichten Daten lässt sich nicht ableiten, welcher Anteil der Verspätungen durch KI-gestützte Sensorik vermeidbar gewesen wäre. Die zugrunde liegende Herausforderung ist jedoch klar: Bahnunternehmen benötigen zuverlässige Möglichkeiten, unerwartete Gefahren möglichst frühzeitig zu erkennen. Rail Vision adressiert diesen Bedarf mit unterschiedlichen Technologien für Hauptstrecken und industrielle Rangierbahnhöfe. Mit TrackScout, YardFlow und YardFlow Flex verfügt das Unternehmen über ein Produktportfolio für verschiedene Anwendungen im Schienenverkehr. Die bestehende kommerzielle Integration bei Railserve bildet dabei eine wichtige Grundlage für mögliche weitere Einsätze. Wenn zusätzliche Bahnbetreiber den Nutzen der Technologie unter realen Betriebsbedingungen bestätigen, könnte dies eine breitere Einführung unterstützen und zusätzliche Wachstumschancen für Rail Vision (ISIN: IL0011475949) eröffnen.

Quellen

Network Rail - Railway Crime and Track Obstructions, 29.09.2026

https://www.networkrailmediacentre.co.uk/news/rail-industry-crackdown-as-trespassing-criminals-cause-more-than-3-300-hours-of-delays-for-passengers-in-a-year

Network Rail - Vandalism and Obstruction Delays in Sussex, 12.10.2026

https://www.networkrailmediacentre.co.uk/news/rail-industry-crackdown-as-trespassing-criminals-in-sussex-cause-nearly-110-000-hours-of-delays-for-passengers-in-a-year

Rail Vision - TrackScout and YardFlow Flex, 09.09.2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-introduces-trackscout-and-yardflow-flex-new-brand

Rail Vision - YardFlow Launch, 17.09.2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-launches-yardflowtm-its-leading-ai-perception

Rail Vision - Railserve YardGUARD Integration, 03.06.2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-technology-integrated-railserves-commercially

Rail Vision - Railserve Collaboration, 29.05.2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-and-railserve-marmon-rail-company-sign-mou-expand

Rail Vision - First Half 2026 Results, 26.08.2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-delivers-strong-commercial-momentum-first-half-2026

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ISIN: IL0011475949 / FSE: C8O

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