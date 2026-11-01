Die Commerzbank-Aktie erhält überraschend gute Nachrichten von der Europäischen Zentralbank. Die Bankenaufsicht hat die Kapitalanforderungen für 2027 erneut gesenkt. Damit wächst der finanzielle Spielraum der Frankfurter Großbank zumindest geringfügig. Gleichzeitig verfügt das Institut bereits über einen Kapitalpuffer von mehr als vier Prozentpunkten gegenüber der regulatorischen Mindestanforderung. Bei einem Aktienkurs von 37,78 € sehen Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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