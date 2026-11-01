Die Deutsche Telekom hat einen überraschenden Großauftrag erhalten. Die Europäische Zentralbank hat den Bonner Konzern gemeinsam mit dem Zahlungsdienstleister Nexi für den Aufbau zentraler Netzwerkinfrastruktur des digitalen Euro ausgewählt. Der Vertrag läuft über zehn Jahre und besitzt einen Höchstwert von rund 177,7 Millionen €. Damit erschließt sich die Telekom eine neue Geschäftsperspektive im europäischen Zahlungsverkehr. Bei einem Aktienkurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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