Bonn/Neuss (ots) -Mehr Bewegung im Alltag kann dazu beitragen, das persönliche Krebsrisiko zu senken. Mit einer bundesweiten Move-Challenge wollen die Deutsche Krebshilfe und die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) deshalb die vielen Eishockey-Fans in Deutschland motivieren, selbst aktiv zu werden. Die gemeinsame Initiative zeigt: Gesundheitsfördernde Bewegung muss weder kompliziert sein noch viel Zeit kosten - entscheidend ist, überhaupt in Bewegung zu kommen.Eine leichte Choreografie, einfache Moves und die Musik der Bonner Band "Druckluft": Mit der Move-Challenge machen die Deutsche Krebshilfe und die PENNY DEL Krebsprävention zum Mitmachprojekt. Im Mittelpunkt steht eine einfache Botschaft: Jede zusätzliche Bewegung im Alltag zählt.Den Auftakt machen die Profis der Deutschen Eishockey Liga. In den Stadien sowie auf den Online- und Social-Media-Kanälen der Partner und Clubs zeigen die Spieler die Choreografie und laden die Fans zum Mitmachen ein. Ob allein, mit Freunden, der Familie, im Verein oder beim Eishockey-Spiel im Stadion: Jede und jeder kann die Moves ausprobieren, ein eigenes Video aufnehmen und unter dem Hashtag Eishockeymaus in den sozialen Medien teilen."Als Liga tragen wir gesellschaftliche Verantwortung über den Sport hinaus. Mit der Move-Challenge zeigen unsere Spieler, dass Bewegung Spaß machen kann und leicht in den Alltag zu integrieren ist. Gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe wollen wir möglichst viele Menschen erreichen und dazu motivieren, selbst aktiv zu werden", sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der Deutschen Eishockey Liga.Jede Bewegung zähltRegelmäßige körperliche Aktivität stärkt nicht nur Herz, Kreislauf und Stoffwechsel, sondern spielt auch bei der Vorbeugung von Krebs eine wichtige Rolle. Ein aktiver Lebensstil kann dazu beitragen, das Risiko für bestimmte Krebsarten zu senken. Die Deutsche Krebshilfe informiert deshalb begleitend zur Move-Challenge darüber, welchen Beitrag Bewegung zur Krebsprävention leisten kann - und wie sich mehr Aktivität auch mit kleinen Veränderungen in den Alltag integrieren lässt."Bewegung ist ein wichtiger Baustein der Krebsprävention. Dabei geht es nicht darum, sportliche Höchstleistungen zu vollbringen. Schon niedrigschwellige Bewegung und mehr Aktivität im Alltag können gesundheitlich von Bedeutung sein. Entscheidend ist, regelmäßig in Bewegung zu kommen", sagt Gerd Nettekoven, Vorstand der Deutschen Krebshilfe. "Mit der Move-Challenge wollen wir genau dafür einen Anstoß geben: Wir möchten Menschen dort erreichen, wo Bewegung Spaß macht, Gemeinschaft schafft und sich ohne große Hürden ausprobieren lässt."Die Deutsche Eishockey Liga und ihre Clubs bieten dafür eine reichweitenstarke Plattform. Die gemeinsame Gesundheitspartnerschaft verbindet die Begeisterung für den Sport mit konkreten Impulsen für einen gesundheitsbewussten Lebensstil.Aus der "Karnevalsmaus" wird die "Eishockeymaus"Musikalisch begleitet wird die Challenge von der Bonner Band Druckluft. Für die Aktion hat sie ihren bekannten Song "Karnevalsmaus" zur "Eishockeymaus" umgetextet. Band, Songwriter und Sony Music unterstützen die gemeinnützige Initiative.Die Move-Challenge startet am 1. November 2026 mit einem ligaweiten Aktionsspieltag und läuft bis zum Weltkrebstag am 4. Februar 2027. In diesem Zeitraum wollen Deutsche Krebshilfe und DEL möglichst viele Menschen dazu bringen, selbst aktiv zu werden - im Stadion, zu Hause und im Alltag.Nähere Informationen zur Move-Challenge gibt es unter: www.penny-del.org/movechallenge.Musik an, mitmachen und bewegen: Denn wenn es um die Gesundheit geht, kann jede zusätzliche Bewegung zählen.Über die Deutsche KrebshilfeDie Deutsche Krebshilfe wurde am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheel gegründet. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, Krebserkrankungen in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Unter dem Motto "Helfen. Forschen. Informieren." fördert die Stiftung Deutsche Krebshilfe Projekte und Initiativen zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. Ihre Aufgaben erstrecken sich darüber hinaus auf forschungs- und gesundheitspolitische Aktivitäten. Sie ist Mitinitiator des "Nationalen Krebsplans" sowie Partner der "Nationalen Dekade gegen Krebs". Die Deutsche Krebshilfe ist der größte private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung - unter anderem der Krebsforschung - in Deutschland. Sie finanziert ihre gesamten Aktivitäten ausschließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Weitere Infos: www.krebshilfe.deÜber die Deutsche Eishockey LigaDie Deutsche Eishockey Liga ist seit ihrer Gründung 1994 die höchste deutsche Spielklasse im Männer-Eishockey und hinter dem Fußball die zuschauerstärkste Sportliga in Deutschland. Sie bündelt alle spielbetrieblichen und wirtschaftlichen Aktivitäten mit dem Ziel der Förderung und der Entwicklung des berufsmäßig ausgeübten Eishockeysports in Deutschland. Weitere Infos: www.penny-del.orgPressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116010/6381696