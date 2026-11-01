John Ternus steht erst seit Kurzem an der Spitze des iPhone-Herstellers. Die Kritik an mangelnden KI-Funktionen sieht er gelassen. Apple wolle die Technologie auf jeden Fall nutzen - aber nicht um jeden Preis. In den vergangenen Jahren wurde Apple oft vorgeworfen, bei der KI-Entwicklung den Anschluss zu verpassen. Das galt insbesondere für die verzögerte Veröffentlichung von Siri AI. CEO John Ternus vertritt allerdings eine ganz andere Meinung. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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