MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das war Augenhöhe. Borussia Dortmund hat dem FC Bayern mit großer Moral und einem späten Joker-Tor den Sieg entrissen. Beim 2:2 (1:0) im Bundesliga-Spitzenspiel kassierten die Münchner um Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane durch Fabio Silva in einer packenden Schlussphase doch noch den Ausgleich (89. Minute).

Nicht der zum weltbesten Fußballer gekürte Kane, sondern die Abwehrspieler Konrad Laimer (38. Minute) und Dayot Upamecano (66.) hatten zuvor in einem intensiven und unterhaltsamen Spitzenspiel für die Tor-Momente der Gastgeber gesorgt.

Kane verpasste es in seiner Spezialdisziplin Elfmeter sogar, per Handelfmeter auf 2:0 zu erhöhen (56.). Dazu traf er einmal den Pfosten (75.). Das sorgte dafür, dass das Topduell mit viel Augenhöhe und dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Serhou Guirassy (60.) spannend blieb. Und am Ende belohnte sich der BVB mit dem hart erarbeiteten Ausgleich.

Bitter: Saibari und Gnabry verletzt



Bitter für die Bayern, bei denen Joshua Kimmich nach einem Trauerfall in der Familie erstmals wieder dabei war: Drei Tage vor dem Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid verletzten sich Ismael Saibari (29. Minute) und Serge Gnabry (31.). Sie mussten im weltweit übertragenen Liga-Topspiel früh ausgewechselt werden. Auch Michael Olise wirkte mitgenommen, als er in der Schlussphase das Spielfeld verlassen musste. Es drohen weitere Verletzungspausen für das Team von Trainer Vincent Kompany, der nach seiner Hirnhautreizung weiter fehlte.

Vor dem Anpfiff ließ sich Kane in der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Allianz Arena - darunter Bundestrainer Jürgen Klopp - noch einmal gebührend feiern. Der 33-Jährige schritt mit dem Ballon d'Or in der rechten Hand auf den Rasen, wo es Beifall von den Kollegen gab - und von Kane Küsschen für Ehefrau Katie und seine vier Kinder.

Rasanter Klassiker ohne lange Anlaufzeit



Als die Familie vom Platz war, brauchte das 115. Bundesliga-Duell der beiden deutschen Branchengrößen keine Anlaufzeit. Es ging rasant zur Sache. Und zunächst nur in eine Richtung: Auf das Dortmunder Tor. Olise hatte Pech bei einem Pfostenschuss (10.).

Immer wieder liefen die Angriffe über Kapitän Kimmich, der nach drei verpassten Bayern-Spielen wieder zurück auf dem Rasen war. "Jo hat signalisiert: Er möchte, er kann, er fühlt sich bereit. Und dementsprechend war es dann, glaube ich, für Aaron und den Trainerstab keine Frage, dass wir den Kapitän auflaufen lassen", sagte Sportvorstand Max Eberl am Sky-Mikrofon.

Zwar fehlte dem 31-Jährigen anfangs ein wenig die Präzisio. Aber er war der Mittelfeldleader, auf den Coach Aaron Danks gehofft hatte. Entscheidend war Kimmich am 2:1 mit einem Chipball auf Kane beteiligt, der mit dem Kopf für Torschütze Upamecano auflegte.

Dortmunder Tor zählt nicht



Der BVB brauchte einige Zeit, bis er sich vom Anfangsdruck der Bayern befreien konnte. Einen Schuss von Jobe Bellingham parierte glänzend Jonas Urbig, der den verletzten Manuel Neuer erneut im Münchner Tor vertrat (22.). Dann war der 23-Jährige machtlos, als der nächste Schuss von Bellingham nach einem Durcheinander in der Bayern-Defensive in seinem Tor lag (34.).

Doch der frühere Bayern-Coach Niko Kovac hatte als BVB-Coach zu früh gejubelt. Schiedsrichter Tobias Stieler schaute sich die Entstehung des Treffers noch einmal am Video-Bildschirm an und nahm ihn wegen der Abseitsstellung von Carney Chukwuemeka zurück. Der Österreicher hatte Urbig zudem noch am Kopf getroffen. Der Torhüter musste behandelt werden.

Starke Bayern-Reaktion nach zwei Verletzungen



Bei Saibari und Gnabry half das nicht. Der marokkanische Nationalspieler Saibari verletzte nach einem Zusammenprall mit Borussia-Torwart Kobel nach einer verpassten Großchance. Der 25-Jährige konnte mit dem rechten Fuß nicht mehr auftreten. Gnabry konnte wenig später zwar selbst vom Rasen gehen, aber eine Fortsetzung des Spiels war auch für ihn nicht mehr möglich.

Nach den zwei Ausfällen zeigten die Bayern eine starke Reaktion. Ausgangspunkt beim 1:0 war ein Fehlpass von Dortmunds Nationalspieler Felix Nmecha zu Laimer. Nach Doppelpass mit Olise war Laimer nicht mehr aufzuhalten. Zwar scheiterte der Österreicher zunächst am starken Kobel - doch im zweiten Versuch war der Ball drin. Da war auch die mit bis dahin nur vier Gegentoren beste Abwehr in Europas Top-5-Ligen überwunden.

Kane schießt an Latte und Pfosten



Laimer wäre - erneut nach Olise-Zuspiel - beinahe ein Doppelpack geglückt (47.), doch er scheiterte an Kobel. Nach Handspiel von Nmecha verpasste Kane wenig später das 2:0, als er den Ball vom Elfmeterpunkt an die Latte schoss. Es war der achte Aluminiumtreffer der Bayern in dieser Saison - Ligahöchstwert.

Das rächte sich schnell. Chukwuemeka drang in den Münchner Strafraum ein und legte für Guirassy auf. Der verwandelte in bester Stürmer-Manier zum Ausgleich. Sechs Minuten später jubelten aber wieder die Hausherren. Nach einer Flanke von Kimmich legte Kane überlegt per Kopf auf den herausragenden Upamecano ab - und der brauchte nur noch einzuschieben. Kane selbst hatte danach noch zweimal Schusspech. Dortmund drängte auf den Ausgleich. Mit Erfolg./kun/DP/zb