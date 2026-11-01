Bern / Washington - Am Dienstag steigen in den USA die Parlamentswahlen. Die sogenannten Midterms entscheiden über die Sitzverteilung im Repräsentantenhaus sowie im Senat und werden somit Einfluss auf die Politik von US-Präsident Donald Trump haben. Eine Politik, die auch im Zusammenhang mit der Schweiz in den letzten Jahren für Aufruhr sorgte. In guter Erinnerung bleiben dürfte Trumps Besuch Anfang des Jahres beim World Economic Forum (WEF) in Davos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab