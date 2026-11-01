Fünf Jahre nachdem eine Handvoll Forscher OpenAI verließ, um ein sicheres KI-Unternehmen aufzubauen, fordert diese Firma die Wall Street auf, ihren Wert auf 1,5 bis 2 Billionen US-Dollar zu taxieren. Am 26. Oktober reichte Anthropic seinen S-1-Antrag bei der US-Börsenaufsicht ein, um am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol ANT gelistet zu werden. Kommt der Deal zustande, wäre es der größte Börsengang (IPO) der Geschichte und das erste Mal, dass die Märkte direkt einen Preis für ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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