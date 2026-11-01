ROHSTOFFMESSE MÜNCHEN 2026: Firmenlenker sprechen und Silber bekommen!

Anzeige / Werbung

15 Managementgespräche für eine Unze Silber! Besonders interessante Goldgesellschaften sind auch dabei.

EIGENWERBUNG

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 6. und 7. November 2026 öffnet die Rohstoffmesse München in der Motorworld ihre Tore. Mehr als 60 Rohstoffunternehmen präsentieren sich den Anlegern - darunter vier besonders interessante Goldgesellschaften.

Und wer mindestens 15 Managementgespräche erfolgreich absolviert, erhält von uns eine Unze Silber geschenkt!

Der Goldsektor bietet derzeit eine spannende Mischung aus etablierten Geschäftsmodellen und neuen Entdeckungen. Während erfolgreiche Goldverarbeiter ihre internationale Expansion vorantreiben, arbeiten Entwickler an wirtschaftlichen Studien und der Genehmigung künftiger Minen. Explorationsgesellschaften wiederum erschließen neue Goldzonen, deren Ausmaß mit weiteren Bohrungen erst sichtbar wird. Gerade diese Vielfalt macht persönliche Gespräche mit den Unternehmensführungen so interessant. Auf der Rohstoffmesse München können Anleger erfahren, welche Projekte vor den nächsten wichtigen Meilensteinen stehen.

Goldunternehmen, die zum Gespräch einladen…

Viva Gold - Goldentwicklung und Neuentdeckung in Nevada

Viva Gold treibt sein Tonopah-Goldprojekt im US-Bundesstaat Nevada voran. Das Projekt liegt im bekannten Walker-Lane-Goldgürtel und verfügt über eine aktuelle Ressourcenschätzung sowie eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie. Im Jahr 2026 gelang dem Unternehmen bei Midway Hills zudem eine neue Goldentdeckung, die das zusätzliche Explorationspotenzial unterstreicht. Parallel arbeitet Viva Gold an weiterführenden technischen Untersuchungen und bereitet die Genehmigungsphase für Tonopah vor. Über die nächsten Bohrungen und den Weg zur möglichen Minenentwicklung können sich Anleger direkt mit dem Management austauschen.

RPX Gold - Hochgradige Treffer beim Wawa-Projekt

RPX Gold entwickelt das Wawa-Goldprojekt in Ontario, Kanada, und hat 2026 mit zahlreichen Bohrungen die Goldmineralisierung weiter untersucht. Besonders interessant sind neue hochgradige Abschnitte im Bereich der Jubilee-Lagerstätte. Anfang Oktober meldete die Gesellschaft unter anderem 25,50 Gramm Gold je Tonne über 4,26 Meter. Auch metallurgische Tests lieferten aussichtsreiche Ergebnisse. Die Arbeiten sollen eine aktualisierte Ressourcenschätzung und eine Vormachbarkeitsstudie unterstützen, die für das erste Halbjahr 2027 angestrebt wird. Ein spannender Gesprächsstoff für Besucher der Rohstoffmesse.

Dynacor Group - Goldverarbeitung auf Expansionskurs

Dynacor Group verfolgt ein besonderes Geschäftsmodell: Statt sich allein auf eigene Minen zu konzentrieren, verarbeitet das Unternehmen Golderz von formalisierten Kleinbergbauern. Mit der Veta-Dorada-Anlage in Peru verfügt Dynacor über eine etablierte operative Basis. Im September 2026 gelang zudem der erste Goldguss in der neuen Galam-Pilotanlage im Senegal - ein wichtiger Schritt bei der internationalen Expansion. In Ecuador wird parallel eine weitere Verarbeitungsanlage für den Produktionsstart vorbereitet. Wie sich das Netzwerk künftig entwickeln soll, erfahren Anleger im Gespräch mit dem Management.

Mogul Mountain - Historische Goldgebiete neu entdecken

Mogul Mountain Ventures konzentriert sich auf das Rays-West-Dome-Gold-Silber-Projekt nahe Tonopah im US-Bundesstaat Nevada. Das mehr als 5.000 Acres große Gebiet vereint historische Bergbaustandorte mit geologisch unterschiedlichen Gold-Silber-Systemen. Im Oktober 2026 meldete das Unternehmen die Wiederöffnung des historischen Priest-Tunnels, der einen neuen Zugang zu mineralisierten Strukturen im Bereich Rays North ermöglicht. Parallel werden weitere Explorationsziele für künftige Bohrungen untersucht. Damit bietet Mogul Mountain Anlegern einen interessanten Einblick in die moderne Erkundung eines traditionsreichen Bergbaureviers.

Netzwerken lohnt sich - und wird sogar belohnt!

Diese vier Goldgesellschaften sind nur ein kleiner Ausschnitt des umfangreichen Messeprogramms. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Unternehmenschefs und Branchenexperten persönlich ins Gespräch zu kommen, neue Investmentideen zu entdecken und sich ein eigenes Bild von den Chancen am Rohstoffmarkt zu machen.

Quelle: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Besonderer Anreiz: Wer über die offizielle Meeting-Plattform mindestens 15 Gespräche bucht und diese während der Messe erfolgreich durchführt, erhält nach Überprüfung vom Veranstalter eine physische Unze Silber geschenkt!