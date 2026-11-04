ROHSTOFFMESSE MÜNCHEN 2026: INFORMIEREN und ABKASSIEREN!

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15 Managementgespräche für eine Unze Silber! Besonders interessante Goldgesellschaften sind auch dabei.

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 6. und 7. November 2026 öffnet die Rohstoffmesse München in der Motorworld ihre Tore. Mehr als 60 Rohstoffunternehmen präsentieren sich den Anlegern - darunter vier besonders interessante Goldgesellschaften.

Und wer mindestens 15 Managementgespräche erfolgreich absolviert, erhält von uns eine Unze Silber geschenkt!

Gold steht weiterhin im Mittelpunkt vieler Rohstoffstrategien. Doch für Anleger zählen neben dem Edelmetallpreis vor allem die Qualität der Lagerstätten, neue Bohrergebnisse, die Entwicklung vorhandener Ressourcen und der Weg zu einer wirtschaftlichen Förderung. Gerade kleinere Explorations- und Entwicklungsunternehmen können durch neue Entdeckungen, Studien und konkrete Fortschritte bei ihren Projekten auf sich aufmerksam machen. Auf der Rohstoffmesse München haben Besucher die Gelegenheit, die Strategien unterschiedlicher Gesellschaften direkt mit deren Verantwortlichen zu besprechen.

Goldunternehmen, die zum Gespräch einladen…

Altamira Gold - Goldressourcen in Brasilien wachsen

Altamira Gold entwickelt den Cajueiro-Golddistrikt im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. Im September 2026 wurde die Ressourcenschätzung für die Lagerstätte Maria Bonita deutlich angehoben: Sie umfasst nun rund 404.000 Unzen Gold in der Kategorie "Indicated" sowie 908.000 Unzen in der Kategorie "Inferred". Zusätzliche Bohrungen und Schürfgräben, darunter ein Abschnitt mit 134 Metern zu 0,5 Gramm Gold je Tonne, unterstreichen das weitere Explorationspotenzial. Wie die Gesellschaft das Wachstum der Ressourcen fortsetzen möchte, lässt sich auf der Messe direkt mit dem Management diskutieren.

Cassiar Gold - Oberflächennahe Goldressourcen in Kanada

Cassiar Gold erkundet sein gleichnamiges Projekt im Norden von British Columbia. Die Taurus-Lagerstätte weist gemäß der veröffentlichten Schätzung rund 410.000 Unzen Gold in der Kategorie "Indicated" und 1,93 Millionen Unzen in der Kategorie "Inferred" auf. Ein großer Teil der enthaltenen Unzen befindet sich in vergleichsweise geringer Tiefe. Das Explorationsprogramm 2026 konzentriert sich auf die Erweiterung bekannter Zonen sowie zusätzliche Ziele wie Newcoast. Mit einer bis 2031 verlängerten Explorationsgenehmigung besitzt Cassiar einen wichtigen Rahmen für weitere Arbeiten. Auf der Messe können Besucher die nächsten Bohrziele kennenlernen.

Epic Gold - Neue Perspektiven beim Hawkins-Projekt

Epic Gold konzentriert sich auf Goldexploration in Kanada. Im Oktober 2026 meldete das Unternehmen für die McKinnon-Lagerstätte seines Hawkins-Projekts in Ontario eine erste aktualisierte Ressourcenschätzung von rund 440.000 Unzen Gold in der Kategorie "Inferred" bei durchschnittlich 0,98 Gramm Gold je Tonne. Weitere Feldarbeiten lieferten vielversprechende Ergebnisse, darunter ein Kanalprobenabschnitt von 11 Metern mit 9,42 Gramm Gold je Tonne bei Goldfields. Mit zusätzlichen Zielen in Ontario sowie Projekten in Québec arbeitet Epic an der Erweiterung seiner Explorationsbasis. Ein Gespräch über die nächsten Entwicklungsschritte dürfte sich lohnen.

Peruvian Metals - Gold und Silber treffen auf Verarbeitung

Peruvian Metals verbindet Edelmetallprojekte in Peru mit einer bestehenden Aufbereitungsanlage. Die genehmigte Aguila-Norte-Anlage verarbeitet polymetallische Erze und bildet die operative Basis des Unternehmens. Gleichzeitig sollen eigene Gold- und Silberprojekte die langfristige Rohstoffversorgung stärken. Besonders im Fokus stehen das Gold-Silber-Kupfer-Projekt Palta Dorada sowie das Silber-Gold-Projekt Mercedes. Die Verbindung aus laufender Erzverarbeitung und dem schrittweisen Aufbau eigener Materialquellen bietet einen anderen Ansatz als die reine Exploration. Welche Projekte als Nächstes vorangebracht werden, erfahren Messebesucher im direkten Gespräch.

Netzwerken lohnt sich - und wird sogar belohnt!

Diese vier Goldgesellschaften sind nur ein kleiner Ausschnitt des umfangreichen Messeprogramms. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Unternehmenschefs und Branchenexperten persönlich ins Gespräch zu kommen, neue Investmentideen zu entdecken und sich ein eigenes Bild von den Chancen am Rohstoffmarkt zu machen.

Quelle: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Besonderer Anreiz: Wer über die offizielle Meeting-Plattform mindestens 15 Gespräche bucht und diese während der Messe erfolgreich durchführt, erhält nach Überprüfung vom Veranstalter eine physische Unze Silber geschenkt!