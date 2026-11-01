Fünfeinhalb Prozent Leitzins, aber eine Währung auf Rekordtief: Die Philippinen locken mit hohen Zinsen. Ein Anleiheprofi verrät, welche Laufzeiten jetzt Sinn ergeben und welches Urteil den Peso bewegen kann. Die Philippinen kämpfen um ihre Währung. Der Peso fiel in dieser Woche auf ein Rekordtief von etwa 64,17 je US-Dollar. Seit Jahresbeginn verlor er mehr als acht Prozent. Präsident Ferdinand Marcos Jr. will gegensteuern. "Unsere Politik in Bezug auf den Peso besteht darin, ihn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de