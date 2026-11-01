(Im dritten Satz des ersten Absatzes wurde der Wochentag geändert.)

BERLIN (dpa-AFX) - Es wird kälter in Deutschland, die Heizsaison hat begonnen. Die Blicke richten sich erneut auf die Füllstände der Gasspeicher: Gesetzliche Vorgaben dürften deutlich verfehlt worden sein. Zum 1. November soll faktisch ein durchschnittlicher Füllstand von 70 Prozent erreicht werden. Die Speicher sind aber nur zu rund 61,4 Prozent gefüllt, wie aus den aktuellsten Daten der europäischen Plattform AGSI von Samstag hervorgeht.

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, die Gasversorgung sei auch bei den derzeitigen Speicherfüllständen für den Winter gesichert. Der Grünen-Energiepolitiker Michael Kellner warf Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) dagegen mangelnde Vorsorge vor. Es gebe keinen Sicherheitspuffer.

Was passiert nun?



Erst einmal nichts. Das Wirtschaftsministerium und die Bundesnetzagentur könnten theoretisch Maßnahmen einleiten. Falls gebuchte Kapazitäten nicht genutzt werden, könnte diese Speichernutzern entzogen werden - um die Speicher dann zu befüllen. Timm Kehler, Vorstand des Verbandes Gas- und Wasserwirtschaft, sagte, dass die Vorgaben verfehlt werden, habe erst einmal keine direkten Folgen. Das Gesetz sehe dafür keine Sanktionen vor. Die Vorgaben seien ein Sicherheitsnetz.

"Gasversorgung gesichert"



"Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil", sagte eine Sprecherin der Bundesnetzagentur. "Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet." Die Bundesnetzagentur schätze die Gefahr einer angespannten Gasversorgung nach aktuellem Erkenntnisstand weiterhin als gering ein.

Eine Sprecherin von Ministerin Reiche (CDU) sagte: "Nach aktueller Einschätzung ist davon auszugehen, dass Deutschland gut durch den Winter kommt." Entscheidend für die Versorgungssicherheit seien nicht allein die Speicherfüllstände, sondern auch die tatsächliche Ausspeicherung, laufende Gasimporte und weitere Vorsorgemaßnahmen.

Kehler sagte: "Für die Versorgung entscheidend ist: Die Händler haben für ihre Kunden das für den Winter bestellte Gas eingespeichert und tun das weiterhin." Aktuell sei eine Kapazität von rund 150 Terawattstunden in den Speichern. "Das ist spürbar mehr, als im letzten Winter aus den Speichern entnommen wurde."

Nicht nur Füllstände wichtig



Gase komme insbesondere über Pipelines aus Norwegen, über Flüssigerdgas (LNG)-Terminals sowie über europäischen Nachbarn, sagte die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Mit den LNG-Importkapazitäten könne Deutschland auch während der Heizperiode jederzeit zusätzliche Gasmengen aus dem Weltmarkt beziehen. "Die Speicherfüllstände haben deshalb heute eine andere Bedeutung für die Versorgungssicherheit als noch vor dem Aufbau der LNG-Infrastruktur." Eine bestimmte erreichte Füllstandsquote der Speicher gebe nicht an, ob die Versorgung gesichert sei.

Ähnlich äußerte sich die Bundesnetzagentur: Speicherfüllstände könnten nicht mehr allein zur Bewertung der Versorgungslage herangezogen werden.

Laut Verordnung müssen die Speicher zu mindestens 80 Prozent gefüllt sein - allerdings gilt für sechs Speicher ein reduziertes Ziel von 45 Prozent. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Füllstandsvorgabe von 70 Prozent. Die Speicher sind aktuell unterschiedlich stark befüllt.

Speicherverband: "Warnsignal"



Sebastian Heinermann, Geschäftsführer des Branchenverbands Initiative Energien Speichern (Ines), sprach von einem "ernstzunehmenden Warnsignal", dass die Vorgaben zum 1. November nicht erreicht werden. "Deutschland startet mit geringeren Sicherheitsreserven in die Heizperiode. Damit wächst die Verwundbarkeit der Gasversorgung, insbesondere bei außergewöhnlich niedrigen Temperaturen oder zusätzlichen Störungen der Gasimporte."

Die Speicher stellen nach Ines-Angaben insbesondere an kalten Wintertagen und in kurzer Zeit große zusätzliche Gasmengen bereit.

Gründe für niedrige Füllstände



Normalerweise kaufen Großhändler im Sommer Erdgas günstig ein. Sie speichern es und verkaufen es im Winter mit Gewinn weiter, um auch die Kosten der Speicherung zu decken. Der Iran-Konflikt aber sorgt für hohe Großhandelspreise. Dadurch ist die Einspeicherung wirtschaftlich nur begrenzt attraktiv, da Gas im Sommer teurer eingekauft werden müsse, als es nach derzeitigen Erwartungen für den Winter verkauft werden könne, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft erläuterte. Reiche wies Ende September das bundeseigene Energieunternehmen Sefe an, vermehrt Erdgas einzuspeichern.

Ministerium zielt mit Maßnahmen auf Spätwinter



Die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte, die Bundesregierung habe vorsorglich weitere Maßnahmen zur Absicherung der Gasversorgung im Winter ergriffen. Dazu gehörten spezielle Ausschreibungen, mit denen Gasmengen gegen zu frühe Ausspeicherung abgesichert werden sollten. "Diese Maßnahmen greifen teilweise erst nach dem 1. November und sind daher in den aktuellen Speicherfüllständen nicht oder noch nicht vollständig abgebildet. Sie zahlen jedoch positiv auf die Versorgungssicherheit ein, insbesondere für den Spätwinter, wenn die Speicherfüllstände sinken."

Belastung zum Ende des Winters?



"Sehr niedrige Speicherfüllstände gegen Ende des Winters sind aus Sicht der Versorgungssicherheit besonders kritisch", so Heinermann. "Denn mit sinkendem Füllstand nimmt nicht nur die gespeicherte Gasmenge ab, sondern auch die technisch verfügbare Ausspeicherleistung. Die Speicher können dann immer weniger Gas pro Tag bereitstellen. Das kann insbesondere im Februar und März zum Problem werden, wenn nach einem längeren kalten Winter erneut hohe Verbrauchsspitzen auftreten."

Die Speicherbefüllung für kommende Winter müsse verbindlicher abgesichert werden. "Es ist deshalb richtig und wichtig, dass sich das Bundeswirtschaftsministerium für die Einführung einer Lieferantenverpflichtung offen zeigt."

Höhere Preise?



Der Grünen-Energiepolitiker Kellner sagte: "Die Gasspeicher sind so leer, dass Deutschland für den Winter keinen Sicherheitspuffer hat. Jede Kaltfront, jede kleine Störung in der Lieferkette wird daher sofort zu höheren Gaspreisen führen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen über steigende Heizkosten für diese mangelnde Vorsorge." In den Stunden, wo teures fossiles Gas preissetzend sei, werde die Industrie unter sehr hohen Strompreisen leiden.

Kehler sagte: "Geringe Füllstände zum Ende des Winters bedeuten weniger Puffer bei Kälteperioden und können damit auf den Spotmärkten Preisspitzen auslösen." Kellner sprach sich für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien aus, um unabhängig von fossilen Energien zu werden.

Nationale Gasreserve geplant



Die Vorgaben zu den Füllständen werden nicht verlängert - sie treten zum 31. März 2027 außer Kraft. Geplant ist eine nationale Gasreserve - als Sicherheitspolster. Die Reserve soll 2027 zum Winter hin stufenweise über mehrere Jahre aufgebaut werden. "Die Gasreserve dient der Krisenvorsorge für Extremfälle, Sabotage und seltene Großereignisse", heißt es in einem Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums. Es sollen "zusätzliche physische Gasmengen" vorgehalten werden. Die Gasreserve soll einen Umfang von 24 Milliarden Kilowattstunden haben - das entspräche etwa zehn Prozent der Speicherkapazität. Finanziert werden soll die Reserve über eine Umlage./hoe/DP/zb