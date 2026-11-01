Der Bitcoin zeigte sich zum Start in den November unverändert robust und notiert aktuell bei 78.082 US$. In meiner Analyse vom 18. Oktober zum Uptober hatte ich auf die kritische Lage am unteren Ende der damaligen Handelsspanne hingewiesen. Auch der jüngste Rücksetzer infolge des Binance-Hacks und der zwischenzeitliche Rutsch unter 80.000 US$ sorgten zunächst für neue Unsicherheit. Doch im Vergleich zur Nachrichtenlage halten sich die Verluste bislang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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