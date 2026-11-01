Zürich - Am Flughafen Zürich hat das Verkehrsaufkommen im Oktober 2026 weiter zugenommen. Allerdings hat sich das Wachstum gegenüber den Vormonaten deutlich abgeschwächt. Seit Jahresbeginn liegt die Zahl der Flugbewegungen mittlerweile über dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Insgesamt wurden im Oktober 24'778 Starts und Landungen gezählt. Das sind 1,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Im September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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