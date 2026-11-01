Meta entwickelt gemeinsam mit dem chinesischen Anbieter Fourier einen humanoiden Roboter für den Heimgebrauch. Meta dürfte den intern als Max bezeichneten Humanoiden künftig von seinem KI-Agenten Muse steuern lassen. Humanoide Roboter sollen in nicht allzu ferner Zukunft Menschen im Pflegebereich unter die Arme greifen oder im Haushalt unterstützen. Ein Beispiel ist Isaac 1 des US-Herstellers Weave Robotics, der schon bald in US-Haushalten mit Aufräumen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n