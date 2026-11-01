München (ots) -++++++++++aktualisierte Version+++++++++++Rot-Weiss Essen ist weiter auf Erfolgskurs! Wie in der Vorwoche gegen Regensburg gab es auch in Großaspach ein 1:0. Siegtorschütze diesmal: Dickson Abiama. "Das war ein Arbeitssieg in allen Belangen. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr in taktische oder spielerische Details gehen. Wir mussten hier heute alles auf dem Platz lassen, um einen Gegner, der sich einfach nicht beugen ließ, gut wegzuverteidigen", freut sich Uwe Koschinat, der in jenem Stadion, in dem im Juli 2014 als Trainer von Fortuna Köln seine Drittligakarriere begann, mit seinem 287. Spiel Platz 3 in der ewigen Rangliste übernahm, hinter Joe Enochs (292 Spiele) und Pavel Dotchev (390 Spiele). Eine Marke, auf die Koschinat "schon stolz" ist. Mit dem Sieg übernehmen die Essener wieder Platz 3 in der Tabelle. Ausschlaggebend dafür: "Kopf und Herz. Der Kopf sagt dir, dass du in einem Drittligaspiel alles abrufen musst. Der Kopf sagt dir, dass wir in der Spielvorbereitung gesehen haben, wie viele Spiele Großaspach gedreht hat und sie eine totale Berechtigung haben, hier ein guter Drittligist zu sein. Das ist eine sehr gewachsene Mannschaft. Das wussten wir. Auf der anderen Seite brauchtest du auch das Herz, über deine Schmerzgrenze drüber zugehen."Saarbrücken gewinnt das Südwest-Derby gegen Mannheim mit 2:1. "Wir haben wieder einmal hier zu Hause ein Spiel gedreht mit einer krassen Energieleistung von den Fans und der Mannschaft. Es ist ein Learning der Mannschaft, dass wir uns besinnen, wenn es schwierig wird. Es zeigt, dass wir dazulernen und mit Rückschlägen und schwierigen Momenten während dem Spiel besser klarkommen", lobt Saarbrückens Coach Argirios Giannikis. Florian Pick wird mit seinem Siegtreffer zum Helden. "Das ist mein Move. Wer die Tore vom letzten Jahr kennt, der weiß, dass ich schon gerne mal nach innen ziehe und den ins lange Eck reinmache", erklärt Pick. Mit nun 20 Punkten bleibt man weiter auf Tuchfühlung mit der Spitzengruppe. "Wir wollen Kontinuität in unser Spiel bringen, um ein paar Siege am Stück zu holen, dranzubleiben und zu wachsen als Mannschaft", attestiert Florian Pick. Auf Mannheimer Seite ist man der Ansicht, dass mehr drin gewesen wäre. "Wir haben es nicht verdient heute zu verlieren. Ein Remis wäre gerecht, aber so ist der Fußball. Sie haben ihre Chancen genutzt, wir nicht. Wir müssen die Niederlage akzeptieren, aber das Team hat Charakter gezeigt. Kleine Details haben das Spiel entschieden", hadert Mannheims Trainer Rui Mota.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's mit der 3. Liga bei MagentaSport am Freitag mit dem Tabellenführer Viktoria Köln gegen 1. FC Saarbrücken - ab 18.30 Uhr live. Alle Spiele der 3. Liga live bei MagentaSport.SG Sonnenhof Großaspach - Rot-Weiss EssenPascal Reinhardt, Trainer Großaspach: "Wir bekommen das Gegentor zu einfach, rennen dann einem Rückstand hinterher. Wir investieren viel. Das ist das Spielglück, dass wir uns wieder erarbeiten müssen. Wir rennen alleine aufs Tor zu, machen das Tor nicht. In der 2. Halbzeit hatten wir auch das ein oder andere Riesending, das wir nicht machen. Daran müssen wir weiter arbeiten. Dann geht's 0:1 aus. Trotzdem haben wir uns gegen den Tabellendritten mehr als positiv geschlagen. Ich kann meiner Mannschaft wieder, ähnlich wie es jede Woche ist, ganz, ganz wenig bis gar nichts vorwerfen. Wir investieren viel. Das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen weiter dranbleiben und uns dafür auch belohnen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SUJNL2FFVmg5OXB1KzRTZ3JnNkFuMURPQ1hra09BZTcyeFdQZTVQU0dJYz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1eQuDWCOzXcxpyt/VFcmRdlXQH7r)Lucas Brumme, Spieler Essen: "Hier ist es immer schwierig. Ich habe hier noch nie gewonnen. Viele andere auch noch nicht. Das haben wir vorher besprochen. Deswegen ist so ein Sieg wichtig. 1:0, das war ein dreckiger Sieg. Das war kein gutes Spiel, das wissen wir. Aber auch die Spiele müssen wir ziehen."...zu seiner Rolle als 'Aushilfsstürmer': "Bisher macht es mir sehr viel Spaß, weil es eine ganz andere Rolle ist. Man ist noch weiter vor dem Tor, kann sich auch mehr in den Räumen anbieten und die Kopfballduelle führen. Es macht recht Spaß."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eUM1bVBYZTZtdTRla296ektxbGhDN2tuMENKSWNsb1pDd3RrVDY4bjd3Zz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1kTcSLI0th8XRrP/A4-nAAyaJq3U)Uwe Koschinat, Trainer Essen: "Das war ein Arbeitssieg in allen Belangen. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr in taktische oder spielerische Details gehen. Wir mussten hier heute alles auf dem Platz lassen, um einen Gegner, der sich einfach nicht beugen ließ, gut wegzuverteidigen. Nichtsdestotrotz kann bei diesen vielen unübersichtlichen Situationen immer einer reinrutschen. Insofern hatten wir neben Verteidigungsgeschick das nötige Glück, das du brauchst und haben eine der wenigen Möglichkeiten in einer Phase, in der wir sehr klar überlegen waren, genutzt. Am Ende ist es echt ein brutaler Arbeitssieg am Ende einer sehr, sehr kräftezehrenden englischen Woche. Aber das gilt für beide Teams. Insofern Respekt für das, was hier nochmal am Ende der Woche geleistet wurde."...wieviel Kopfsache es war, nach der Pokalwoche in Großaspach zu gewinnen: "Kopf und Herz. Der Kopf sagt dir, dass du in einem Drittligaspiel alles abrufen musst. Der Kopf sagt dir, dass wir in der Spielvorbereitung gesehen haben, wie viele Spiele Großaspach gedreht hat und sie eine totale Berechtigung haben, hier ein guter Drittligist zu sein. Das ist eine sehr gewachsene Mannschaft. Das wussten wir. Auf der anderen Seite brauchtest du auch das Herz, über deine Schmerzgrenze drüberzugehen, vielleicht deine persönlichen Erwartungen an ein gutes, überlegenes Spiel in der 2. Halbzeit hintenanstellen zu müssen, um zu verstehen, dass es heute viel mehr um Fight geht, um zweite Bälle, den Gegner weit weg vom Tor zu halten, sehr aufmerksam zu verteidigen. In der Kombination kann man stolz sein auf das, was wir gebracht haben - ohne, dass ich sage, dass ist heute unser fußballerischer Anspruch. Aber ich glaube, heute ist es auch einfach mal egal."...über seine Diskussionen mit den Schiedsrichtern: "Ich werde es vorziehen, weil ich dieses Bashing in der Öffentlichkeit nicht möchte, es ihnen auch persönlich zu sagen. Ich werde so oft interviewt und alle sagen: Du bist so fair und schiebst es nicht auf die Schiedsrichter. Das werde ich auch jetzt nicht öffentlich tun. Aber ich glaube, es geht auch mal darum, dass auch die Referees ein Gefühl dafür kriegen müssen, dass sie nicht in allen Situationen besonders gut abgestimmt agiert haben. Das sah man heute sehr, sehr häufig, dass der Schiedsrichter jede Einwurfsituation seines Kollegen anders entschieden hat. Das ist dann ein bisschen peinlich. Dass man sich dann in hitzigen Phasen aufregt, gehört dazu. Dann halte ich das für total deplatziert, wenn das durch Gelbe Karten beantwortet wird."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eTgrdmRKcnZxQzdkTXFoZllKWXgybmo5SFBBa25JQXBuUmx4dG5CeGRTcz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1qWKhANcnqe73jv/OkxbvfAH_BtL)...vor dem Spiel über sein Drittligadebüt als Trainer von Fortuna Köln in Großaspach am 27. Juli 2014: "Das war gegen einen Kollegen, der mir danach sehr, sehr häufig gegenübergestanden hat, mit Rüdiger Rehm, den ich sehr, sehr schätze. Da hat sich über die vielen Duelle fast eine Freundschaft entwickelt. Leider war das Spiel nicht erfolgreich [1:2-Niederlage, Anm. d. Red.]. Aber das war ein Start in eine ganz, ganz tolle Zeit mit Fortuna Köln. Parallel hat sich auch Großaspach super entwickelt. Das waren zwei Mannschaften, die zwischendurch immer auch mal im oberen Bereich der 3. Liga gespielt haben. Insofern weckt das natürlich Erinnerungen, wenn man dieses Stadion betritt."...dazu, dass er mit seinem 287. Spiel in der 3. Liga auf Platz 3 mit Stefan Krämer gleichzieht, hinter Joe Enochs (292 Spiele) und Pavel Dotchev (390 Spiele): "Schon Stolz. Das ist schon so, dass ich mit Steve mit jemandem gleichziehe, der einen großen Teil meines Lebens begleitet hat. Wir kommen aus einer ähnlichen Region, haben zusammen den Fußballlehrer gemacht. Wir haben wahrscheinlich beide davon geträumt, dass eine solche Zahl in der persönlichen Statistik stehen könnte. Aber das kannst du nicht ernsthaft vorher erwarten. Insofern ist das schon eine tolle Zahl, tolle Vereine, die ich trainieren durfte und eine schöne Zeit."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eW9kQkY2OGM2NDd3U3R0aWFWZi9mbWVFaVFaZVErNTAwNVg3ZWc2MzBxdz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1wZ2vzTEi09gfcR/JrMCdkOmIbFr)Marcus Steegmann, Direktor Profifußball Essen, in der Halbzeitpause zum 'Aushilfsstürmer' Lucas Brumme: "Er bringt gewisse Fähigkeiten mit, um diese Position ausfüllen zu können. Ich finde auch, dass er die Bälle gut festmachen kann. Er verlängert sie gut, hat ein gutes Timing, sowieso einen guten Schuss, ein gutes Gefühl für Räume. Not macht erfinderisch. Marek [Janssen] ist zum Glück auch wieder fit und hat sich gestern gesund gemeldet. Aber schön, dass Lucas diese Position so gut ausfüllen kann."...über die Verletztensituation und das Wintertransferfenster: "Das ist eine Situation, in der häufig gesagt wird: Boah, habt ihr einen kleinen Kader! Klar, der Kader ist klein, aber ich denke, sehr gut. Es ist auch nur ein Spieler weniger als letzte Saison. Aber wir haben mit einer großen, gleichzeitigen Verletzungsthematik zu tun. Aktuell fallen 5 Spieler aus. Wir hoffen, dass es bei Max [Geschwill] besser wird. Wir versuchen das weiter konservativ, sind da vorsichtig optimistisch, müssen aber auch da abwarten, was das nächste Kontroll-MRT bei ihm sagt. Bei Tela [Semir Telalovic] ist klar, dass er sich operieren lassen möchte. Auch da denkt man, Ende Januar ist er wieder da. Wir sehen, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir eine funktionierende Einheit haben. Jaka [Potocnik] wird schneller zurückkommen, Marvin Obuz wird zurückkommen, einen Paul Pöpperl haben wir mit Hinblick auf das Wintertransferfenster frühzeitig verpflichtet, um ihn zum einen eine Eingewöhnung, zum anderen durch Unterstützung im Rehaprozess weiter heranführen zu können. Da gehe ich davon aus, dass er vielleicht im Dezember für den Kader infragekommen wird. Ansonsten schauen wir uns immer um, was möglich ist, sondieren den Markt. Aber es ist jetzt absolut zu früh, um in irgendwelche Richtungen etwas klar zu sagen."...über eine Vertragsverlängerung mit Uwe Koschinat über 2027 hinaus: "Wir haben gemeinsam ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Wir haben gemeinsam ein klares Commitment, dass wir im Januar sprechen wollen. Das ist für beide Seiten ein guter Zeitpunkt. An den Plan halten wir uns. Wir haben uns ganz klar auf den Januar verständigt. Das ist der verabredete Zeitplan. Daran halten wir uns."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M1FtQzRCV0RDUGhRZ0x5NVZ2OXF4Y3Y2YmJoUFUrU0c0TWQ0WFFIZXRNdz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo22blAoYqc9fGHUx/O6atUCO5VLuw)1.FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim 2:1 | "Krasse Energieleistung" und Picks Geniestreich: Saarbrücken gewinnt Südwest-DerbyTrotz Derby-Niederlage. Der Anhang des SV Waldhof Mannheim zollt der Mannschaft Respekt für einen ordentlichen Auftritt. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OXdRVGM2M2VHc3BvRzRFOTVVekpkdmsrOHRUSVhXOC95T0ZIeCs5aXJ0MD0=Argirios Giannikis, Trainer 1.FC Saarbrücken: "Wir haben wieder einmal hier zu Hause ein Spiel gedreht mit einer krassen Energieleistung von den Fans und der Mannschaft. Es ist ein Learning der Mannschaft, dass wir uns besinnen, wenn es schwierig wird. Wir greifen auf die Abläufe zurück, die uns Sicherheit geben. Es zeigt, dass wir dazulernen und mit Rückschlägen und schwierigen Momenten während dem Spiel besser klarkommen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MzFTZ2lkbTA3bFJ5U0tOa0tKNmFrQ2FjZmthRlBiSWVGSXVPbWlZOXlCMD0=Florian Pick, Siegtorschütze 1.FC Saarbrücken über den Derbysieg: "Pure Freude. Wir haben uns vorgenommen heute zu gewinnen und das wieder gutzumachen, was wir letzte Woche verbockt haben. Wir können zuhause die Rückstände drehen, das haben wir öfter schon gezeigt. Wir bleiben uns treu, wir haben unseren Plan. Wir sind im Matchplan dringeblieben und haben es als Mannschaft gut umgesetzt." Über seinen Siegtreffer zum 2:1: "Das ist mein Move. Wer die Tore vom letzten Jahr kennt, der weiß, dass ich schon gerne mal nach innen ziehe und den ins lange Eck reinmache." Ob der Derbysieg einen Schub geben kann: "Wir wollen Kontinuität in unser Spiel bringen, um ein paar Siege am Stück zu holen, dranzubleiben und zu wachsen als Mannschaft." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UEc1YmhyK0pDT2krem01cjljRjhwRTBCNkVta0QyR1k2VENxK0hCOGRkOD0=Rui Mota, Trainer SV Waldhof Mannheim: "Eine individuelle Aktion von Florian Pick hat es entschieden. Es war ein toller Schuss. Wir haben selbst zwei sehr gute Möglichkeiten verpasst, um in diese Position zu kommen. Wir haben es nicht verdient heute zu verlieren. Ein Remis wäre gerecht, aber so ist der Fußball. Sie haben ihre Chancen genutzt, wir nicht. Wir müssen die Niederlage akzeptieren, aber das Team hat Charakter gezeigt. Kleine Details haben das Spiel entschieden." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TXdSV3dhMDY2RFg3MW1xVVVHRkVSb0pyakdFbnVHb0FOQThuR29nRnlCYz0=Lovis Bierschenk, SV Waldhof Mannheim: "Wir hätten das Derby gerne gewonnen, das tut weh. Trotzdem sind das die geilsten Spiele." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VlJyYTFiSjYzTHFseWJmY3JmdysyMmR1cjVVS2Vpc1pNU0VTWWNhTlNyOD0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+ sowie noch mehr deutscher Fußball bei DFB.TV.3. Liga | 13. SpieltagFreitag, 06.11.2026ab 18.30 Uhr: FC Viktoria Köln - 1. FC SaarbrückenSamstag, 07.11.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen, Hansa Rostock - SG Sonnenhof Großaspach, SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse, SV Waldhof Mannheim - Fortuna Köln, FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorfab 16.15 Uhr: Preußen Münster - MSV DuisburgSonntag, 08.11.2026ab 13.15 Uhr: SV Meppen - SSV Jahn Regensburgab 16.15 Uhr: VfB Stuttgart II - SC Verlab 19.15 Uhr: Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim IIPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6381898