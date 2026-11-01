Durch die Übernahme werden ergänzende Technologien in den Bereichen Pumpen, Elektromotoren und Steuerungen hinzugewonnen, um das Portfolio an Industrielösungen von CIRCOR zu stärken

CIRCOR, ein Unternehmen im Portfolio von KKR und weltweit tätiger Hersteller von Durchflussregelungsprodukten für den Industrie- und Schifffahrtsmarkt, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Green Silence Group S.p.A. unterzeichnet hat, eines italienischen Anbieters von Hydraulikpumpen, Elektromotoren und fortschrittlichen technischen Lösungen.

Durch die Übernahme werden die sich ergänzenden Kompetenzen von Settima, Motive und Spin zusammengeführt, wodurch das Industrieportfolio von CIRCOR um Dreischrauben- und extrem geräuscharme Hydraulikpumpen, Elektromotoren von Motive, hocheffiziente, seltenerdfreie Motortechnologien, Leistungselektronik sowie fortschrittliche Ingenieurskompetenzen erweitert wird.

Gemeinsam werden diese Technologien die Fähigkeit von CIRCOR erweitern, integrierte Lösungen anzubieten, die die Systemeffizienz verbessern, den Energieverbrauch und die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen senken sowie den sich wandelnden Kundenbedürfnissen in industriellen und mobilen Anwendungen gerecht werden.

Durch den Zusammenschluss erhält die Green Silence Group zudem Zugang zur globalen Vertriebs- und Betriebsplattform von CIRCOR, wodurch sich Möglichkeiten ergeben, das internationale Wachstum zu beschleunigen, in neue Märkte zu expandieren und den Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten.

"Die Übernahme der Green Silence Group ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung und zum Ausbau unseres Industriegeschäfts", erklärte Saif Siddiqui, CEO von CIRCOR. "Sie erweitert unser Kernangebot an Pumpen in den Märkten Industrie und Energieerzeugung und ergänzt dieses durch Technologien, die unsere Kompetenzen im Bereich mobiler Anwendungen ausbauen. Wir freuen uns darauf, das Team der Green Silence Group willkommen zu heißen und unser Fachwissen zu bündeln, um Innovationen voranzutreiben, Kundenpartnerschaften zu stärken und langfristiges Wachstum zu fördern."

Nach Abschluss der Transaktion wird die Green Silence Group Teil des Geschäftsbereichs "Industrial Pumps Europe" von CIRCOR. Die Mitarbeiter werden in das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm von CIRCOR aufgenommen, wodurch jedes Teammitglied am Wertzuwachs des Unternehmens im Zuge seines Wachstums teilhaben kann.

"Die Technologien der Green Silence Group stellen eine hervorragende Ergänzung zu unserem bestehenden Pumpenportfolio dar", erklärte Daniel Stirpe, SVP/GM Industrial Pumps Europe. "Durch die Kombination unserer Fachkompetenz im Bereich der Pumpentechnologien mit fortschrittlichen Elektromotor- und Steuerungstechnologien können wir unseren Kunden umfassendere Lösungen anbieten. Die globale Reichweite von CIRCOR wird zudem dazu beitragen, diese Kompetenzen neuen Kunden, Anwendungsbereichen und Märkten zugänglich zu machen."

"Der Beitritt zu CIRCOR läutet ein spannendes neues Kapitel für unsere Unternehmen und unsere Teams ein", sagte Luca Pellegrini, Chief Executive Officer der Green Silence Group. "CIRCOR teilt unseren Fokus auf Innovation, Leistung und Kundennutzen, und seine globale Plattform eröffnet neue Möglichkeiten, unsere Reichweite zu vergrößern und weiterhin hocheffiziente Lösungen zu entwickeln."

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2027 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Über CIRCOR

CIRCOR, ein Unternehmen im Portfolio von KKR, ist ein weltweit tätiger Hersteller von differenzierten Produkten und Lösungen zur Durchflussregelung für geschäftskritische Anwendungen in der Industrie und bei der Marine. Mit einem Portfolio anerkannter Marken und einer globalen Vertriebs- und Betriebspräsenz bedient CIRCOR Kunden in verschiedenen Endmärkten, darunter Industrie, Energieerzeugung und Marine.

Die Mission von CIRCOR besteht darin, intelligente und zuverlässige Lösungen zur Durchflussregelung für geschäftskritische Anwendungen bereitzustellen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch kommerzielle Exzellenz, operative Exzellenz, Innovation und eine Kultur der Mitarbeiterbeteiligung langfristigen Wert zu schaffen.

CIRCOR hat seinen Hauptsitz in Burlington, Massachusetts, und bedient Kunden weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.circor.com.

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