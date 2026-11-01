Cresthaven - Bei einem Flugzeugabsturz in einem Wohngebiet in Palm Beach County in Florida sind am Sonntag alle neun Insassen getötet worden. Das teilte US-Verkehrsminister Sean Duffy mit.
Das Flugzeug war demnach auf dem Weg von Austin, Texas, zu den Bahamas, als es in der Nähe von Cresthaven, Florida, verunglückte. Die Bundesluftfahrtbehörde (FAA) entsendete ein Team zur Unterstützung der Unfalluntersuchung durch das Nationale Transportsicherheitsamt (NTSB).
Der Absturz ereignete sich am Sonntag um 12:50 Uhr Ortszeit. Der Learjet stürzte in eine Straße und explodierte in einem Feuerball, wodurch ein Krater entstand. Der Absturzort liegt etwa vier Meilen südlich des Flughafens in West Palm Beach, der kürzlich zu Ehren von US-Präsident Donald Trump umbenannt wurde.
Zum Zeitpunkt des Absturzes herrschten in der Region vereinzelte Stürme, und das Flugzeug durchflog kurz vor dem Absturz eine stärkere Gewitterzelle. Ob das Wetter zum Absturz beigetragen hat, ist noch unklar.
Das Flugzeug war demnach auf dem Weg von Austin, Texas, zu den Bahamas, als es in der Nähe von Cresthaven, Florida, verunglückte. Die Bundesluftfahrtbehörde (FAA) entsendete ein Team zur Unterstützung der Unfalluntersuchung durch das Nationale Transportsicherheitsamt (NTSB).
Der Absturz ereignete sich am Sonntag um 12:50 Uhr Ortszeit. Der Learjet stürzte in eine Straße und explodierte in einem Feuerball, wodurch ein Krater entstand. Der Absturzort liegt etwa vier Meilen südlich des Flughafens in West Palm Beach, der kürzlich zu Ehren von US-Präsident Donald Trump umbenannt wurde.
Zum Zeitpunkt des Absturzes herrschten in der Region vereinzelte Stürme, und das Flugzeug durchflog kurz vor dem Absturz eine stärkere Gewitterzelle. Ob das Wetter zum Absturz beigetragen hat, ist noch unklar.
© 2026 dts Nachrichtenagentur