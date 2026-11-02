COD gibt dies etwas mehr als 53 Monate nach der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) für Phase Eins bekannt.

Erste Ladung im Rahmen eines langfristigen Kaufvertrags (SPA) von Shell verladen

Am 31. Oktober 2026 nahm Venture Global (NYSE: VG) den Geschäftsbetrieb der ersten Phase seines zweiten LNG-Exportprojekts Plaquemines LNG auf und begann mit dem Verkauf von kostengünstigem US-LNG an die Langzeitkunden der ersten Phase. Der Zeitpunkt der kommerziellen Inbetriebnahme (COD) für Phase 1 von Plaquemines LNG wurde in etwas mehr als 53 Monaten nach der endgültigen Investitionsentscheidung für das Projekt erreicht, womit es zu den am schnellsten realisierten Greenfield-LNG-Projekten aller Zeiten zählt.

"Dass wir in der ersten Phase unseres zweiten LNG-Projekts bereits nach 53 Monaten den kommerziellen Betrieb aufnehmen konnten, ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement und die harte Arbeit unseres Teams", sagte Venture Global CEO Mike Sabel. "Wir freuen uns sehr, einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht zu haben, der es uns ermöglicht, weiterhin zuverlässiges und erschwingliches amerikanisches LNG auf den Weltmarkt zu liefern. Wir wissen die Zusammenarbeit mit unseren Aufsichtsbehörden und Partnern in der Lieferkette sehr zu schätzen, deren gemeinsames Engagement dazu beigetragen hat, dass wir dieses Projekt sicher und termingerecht umsetzen konnten."

Die erste Ladung aus der Phase 1 des Plaquemines-Projekts nach der COD (Commercial Operation Date) wurde heute um 3:26 Uhr morgens verschifft und von Shell abgeholt. Venture Global freut sich darauf, gemeinsam mit seinen langjährigen Kunden auch in den kommenden Jahrzehnten eine zuverlässige und erschwingliche Versorgung mit US-amerikanischem LNG sicherzustellen. Diese kostengünstigen Liefermengen werden als wichtige stabilisierende Kraft wirken, während der globale LNG-Markt eine anhaltende Phase der Volatilität durchläuft.

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global begann 2022 mit der Produktion von LNG in seiner ersten Anlage und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana entlang der amerikanischen Golfküste. Venture Global entwickelt an jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische oder gegenwärtige Tatsachen oder Bedingungen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den "zukunftsgerichteten Aussagen" gehören unter anderem Aussagen über die Geschäftsstrategie, Pläne und Ziele von Venture Global. Venture Global ist der Ansicht, dass die in diesen "zukunftsgerichteten Aussagen" zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; sie sind jedoch naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle von Venture Global liegen. Darüber hinaus können sich Annahmen als unzutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in "zukunftsgerichteten Aussagen" erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese "zukunftsgerichteten Aussagen" gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Venture Global übernimmt keine Verpflichtung, diese "zukunftsgerichteten Aussagen" zu aktualisieren oder zu revidieren oder Gründe anzugeben, warum die tatsächlichen Ergebnisse abweichen können, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261101677243/de/

Contacts:

Investoren:

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com

Medien:

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com