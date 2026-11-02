Strategische Investition erweitert die geografische Reichweite von AIT und stärkt die Kapazitäten im Bereich der Hightech-Logistik

Der führende Anbieter von Lieferkettenlösungen, AIT Worldwide Logistics ("AIT"), hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Connor Anderson International ("CAI"), einem weltweit tätigen Speditionsunternehmen mit Sitz in Sydney, abgeschlossen.

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Acquiring Connor Anderson International serves as the foundation for AIT's long-term expansion to serve Oceania more broadly.

Das 1974 gegründete Unternehmen CAI bietet umfassende Logistikdienstleistungen an, darunter See-, Luft- und Straßentransporte, Zollabfertigung, Lagerhaltung sowie Projektfrachtmanagement für Kunden aus einer Vielzahl von Branchen.

Insbesondere verwaltet das langjährige Team von CAI eine Vielzahl spezialisierter Frachtgüter und legt dabei zunehmend den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte Dienstleistungen für Technologieunternehmen, die den australischen Markt sowie den gesamten ozeanischen Raum bedienen.

Die Übernahme wird die spezialisierten Dienstleistungen von AIT für Versender aus der Technologiebranche stärken, die erstklassige logistische Unterstützung benötigen, um Cloud-Computing-Komponenten und andere hochwertige, komplexe Geräte, die Funktionen der künstlichen Intelligenz ermöglichen, sicher zu transportieren.

"Die globale Transportlogistik wird immer komplexer, und AIT konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung zuverlässiger, maßgeschneiderter Lieferkettenlösungen, die über die nötige Reichweite, Flexibilität und Skalierbarkeit verfügen, um die entscheidenden Wachstumsinitiativen unserer Kunden zu unterstützen", erklärte Ray Fennelly, Chief Development Officer bei AIT. "Diese Übernahme und die darauf folgende rasche Integration verdeutlichen unser strategisches Engagement für die Kunden in der Region und bilden die Grundlage für die langfristige Expansion von AIT, um Ozeanien umfassender zu bedienen."

"CAI verfügt zudem über ein erfahrenes Team von Zollagenten ein außergewöhnlicher Mehrwert, der Kunden mit Importlieferungen nach Australien einen umfassenden Service und interne Unterstützung garantiert", fügte Fennelly hinzu. "CAI und AIT verbindet eine langjährige Zusammenarbeit, die bis ins Jahr 2011 zurückreicht. Letztendlich wird die Einbindung von CAI unseren Kunden dabei helfen, in Ozeanien schneller zu wachsen und komplexe Projekte in Schlüsselbranchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Technologiebranche souverän umzusetzen."

"Seit mehr als 50 Jahren stellt Connor Anderson International seine Kunden in den Mittelpunkt und baut Beziehungen auf, die sich langfristig bewähren", erklärte Theo Pambris, Director von CAI. "Wir erkennen dieselben Grundwerte auch bei AIT wieder, was unsere Teams unglaublich gut miteinander harmonieren lässt. Durch die Zusammenführung unserer globalen Netzwerke bieten wir unseren Kunden umfassendere Kompetenzen und weltweiten Support, wobei wir gleichzeitig das Niveau an persönlichem Service beibehalten, das sie von CAI gewohnt sind."

Neben dem Standort in Sydney verfügt CAI zudem über eine zweite Niederlassung und ein Lager in Melbourne.

Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und/oder beschaffen können. Seit über 45 Jahren setzt der in Chicago ansässige Marktführer für Lieferkettenlösungen auf einen beratungsorientierten Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauensvolle Partnerschaften in nahezu allen Branchen aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Energie, Hightech, Biowissenschaften, Schifffahrt, spezialisierte Hauszustellungen und viele weitere. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT die individuelle Anpassung von End-to-End-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Straßen- und Schienenweg termingerecht und budgetgerecht. Mit kompetenten Mitarbeitern an mehr als 170 Standorten weltweit in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Ozeanien und Nordamerika umfasst das Full-Service-Angebot von AIT auch Zollabfertigung, Lagerverwaltung und "White-Glove"-Dienstleistungen. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT bieten wir Lösungen, die das Vertrauen unserer Kunden gewinnen gestützt auf unsere Produkte, Regionen und vertikalen Märkte und getragen von einer leistungsorientierten Unternehmenskultur.

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