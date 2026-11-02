FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 2. November



MONTAG, DEN 2. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Forvia, Q3-Umsatz

14:00 USA: Fox Corp, Q1-Zahlen

22:00 CHE: Transocean, Q3-Zahlen

22:00 USA: Palantir, Q3-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Marriott International, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI 10/26

07:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 9/26

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 9/26

09:15 SPA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Industrieproduktion 9/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 9/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Pressegespräch Frankfurt School of Finance & Management Einladung zum Start des neuen Private Credit Radar, Frankfurt

10:00 DEU: Pressegespräch: Finanzplattform Nordnet startet in Deutschland Nordnet ist eine digitale Plattform für Sparen und Anlegen in Skandinavien und Finnland. 1996 in Stockholm gegründet, betreut das Unternehmen mit 900 Mitarbeitern mehr als 125 Milliarden Euro investiertes Kapital für 2,5 Millionen Kunden.

13:00 DEU: Deutscher Verbrauchertag des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Berlin + 14.30 Grußwort Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)

DEU: Digitalgipfel der Bundesregierung / Schwerpunkt KI, Berlin + 10.00 Eröffnung durch Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) anschließend Reden und Podiumsdiskussionen mit Schwerpunkt KI (EU-Regulierung, KI-Entwicklung und -Sicherheit, dt.-kanadische Kooperation) + 14.50 Roundtable mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) + ca. 16.00 PK mit Merz und Wildberger



DEU: Zweite Runde Tarifverhandlungen private Banken, Frankfurt/M.

16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington

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