Berlin - Die Schieflage am deutschen Wohnungsmarkt bremst nach Ansicht des wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Das geht aus einem neuen Gutachten der 37 Ökonomen hervor, aus dem das "Handelsblatt" zitiert. Hohe Wohnkosten behinderten gerade in Wachstumsregionen die Mobilität von Arbeitskräften, was erhebliche volkswirtschaftliche Kosten mit sich bringe.



Wenn Menschen einen besser bezahlten Arbeitsplatz nicht annehmen könnten, weil sie vor Ort keine bezahlbare Wohnung finden, gingen Chancen für die gesamte Volkswirtschaft verloren, sagte der Beiratsvorsitzende Felix Bierbrauer. Die Ökonomen rechnen im Gutachten vor: Wenn ein Arbeitnehmer einen neuen Job angeboten bekommt, der um ein Prozent besser bezahlt wird als sein bisheriger, ist er in der neuen Region häufig auch mit ein Prozent höheren Wohnkosten konfrontiert.



Um das zu ändern, schlägt der Beirat vor, vor allem die Anreize für Kommunen zu erhöhen, mehr Bauland auszuweisen. Es gebe bislang Fehlanreize, weil die Kommunen dabei die erheblichen Folgekosten wie zusätzliche Schulen, Kitas, Sporteinrichtungen und Verkehrsverbindungen trügen. Um daran etwas zu ändern, will der Beirat die Eigentümer und Bauherren stärker an den Kosten beteiligen, in Form einer erweiterten Infrastrukturkostenumlage.





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