DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 2. November

=== 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,3% gg Vm *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: k.A. zuvor: 50,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 1. Veröff.: 49,3 zuvor: 50,6 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 1. Veröff.: 54,2 zuvor: 53,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 52,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 51,9 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 56,0 zuvor: 57,0 *** 16:00 US/Bauausgaben September PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 54,5 Punkte zuvor: 54,5 Punkte 22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 3Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 00:10 ET (05:10 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.