1291 Die Schweizer Anlagestiftung
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1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291») hat mit Beschluss des Stadtrates von Illnau-Effretikon vom 8. September 2026, für ihre Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» nach rund vier Jahren die Baubewilligung für ihr Neubauprojekt in Effretikon/ZH erhalten. Die Baubewilligung ist seit dem 29. Oktober 2026 rechtskräftig.
Nachdem das bestehende Gebäude bereits zurückgebaut und die Vorbereitungsarbeiten zur Bauplatzsicherung bis Mitte 2026 abgeschlossen wurden, ist ein wesentlicher Meilenstein für die Realisierung des nachhaltigen Hochhauses direkt am Bahnhof Effretikon erreicht. Nach Bereinigung der noch offenen Auflagen können die nächsten Bauphasen in Angriff genommen werden. Das Neubauprojekt umfasst rund 10'000 m² Gesamtmietfläche mit einer Kombination aus Wohn-, Büro- und Verkaufsflächen.
Nachhaltige Entwicklung mit Fertigstellung bis Ende drittes Quartal 2029
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1291 Die Schweizer Anlagestiftung
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2424596 02.11.2026 CET/CEST